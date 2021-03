WRC-Hersteller unterzeichen Dreijahres-Hybridvertrag

Alle drei in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) engagierten Teams, Hyundai, M-Sport Ford und Toyota, haben eine dreijährige Verpflichtung zum Einsatz von Hybridfahrzeugen von 2022 bis 2024 bestätigt.

Hyundai, M-Sport Ford und Toyota haben ihre Zukunft für die serienmäßige Serienautos zugesagt, die 2022 einen bahnbrechenden Wandel darstellen wird, wenn die WRC-Autos von einer Mischung aus einem Elektromotor und dem aktuellen Verbrennungsmotor angetrieben werden. Die Vereinbarung beinhaltet einen gleichen Beitrag der FIA und der Hersteller zu den Entwicklungskosten der neuen Technologie, die einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit, Sicherheit und Kostenmanagement legen wird.

Die Einführung der Hybridtechnologie wurde 2019 angekündigt und die enge Zusammenarbeit zwischen den Herstellern, dem WRC Promoter und der FIA führte dazu, dass die technischen Vorschriften beim FIA-Weltrat in diesem Monat abgesegnet wurden.

WRC Promoter-Geschäftsführer Jona Siebel begrüßte das Engagement des Trios als einen weiteren positiven Schritt für die Zukunft der Meisterschaft.

«Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass die Einführung einer nachhaltigen Hybridtechnologie für die Primär-Kategorie der WRC einen der größten Meilensteine in der Geschichte des Sports darstellt. Es ist passend, dass solch ein großer Fortschritt in der Saison zum 50-jährigen Jubiläum der Meisterschaft erfolgt», sagte Siebel. «Zusammen mit der FIA und den Herstellern setzt sich WRC Promoter voll und ganz für die Einführung umweltfreundlicherer Autos ein. Der Hybridantriebsstrang ist ein wesentlicher Bestandteil der Automobilindustrie, wenn sich die Welt in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft bewegt, und es ist wichtig, dass die WRC auf diese Entwicklung ausgerichtet ist.»

Siebel führte weiter aus: «Die WRC bleibt die härteste Meisterschaft des Motorsports für Serienautos. Es ist auch eine positive Botschaft für die Zukunft an andere Hersteller, die erwägen, der Serie beizutreten.»

Um mehr Stabilität und bessere langfristige Planungsmöglichkeiten zu gewährleisten, führt die FIA anstelle von Einjahresverträgen ein dreijähriges Meisterschaftsengagement für Hersteller ein. Ab 2022 wird ein neues System in die Serie aufgenommen, wobei die drei derzeitigen Hersteller und die FIA jeweils eine von vier Lizenzen besitzen. Die Hybridankündigung folgt auf die Bestätigung der Pläne der WRC für nachhaltigeren Kraftstoff für konkurrierende Autos und umweltfreundlichere Energiequellen im Servicepar