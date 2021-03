Fiesta Rally3 nach Homologation startklar

Der brandneue Fiesta Rally3 von M-Sport Poland wurde offiziell als Wettbewerbsfahrzeug nach den technischen Vorschriften der FIA für Rally3 zugelassen.

Der kostengünstige Fiesta Rally3 mit Allradantrieb ist der erste und derzeit einzige homologierte Rally3-Wagen, der den Beginn einer neuen Ära für Rallyes darstellt. M-Sport sieht es als Verpflichtung an, jede einzelne Rallye-Kategorie in der Rallye-Pyramide der FIA zu unterstützen und ist der Vorreiter.

Die Kategorie Rally3 bietet jungen Rallyefahrern, die die Seile des Rallyes mit Allradantrieb erlernen und sich von Rallye-Autos mit Zweiradantrieb wie der Fiesta Rally4 weiterentwickeln möchten, ein entscheidendes Sprungbrett. Die Unterstützung junger Fahrer ist der Schwerpunkt von M-Sport, was in Finnland bei der Rallye O.K. Auto-Ralli nun unterstrichen wurde. ERC3 und ERC3 Junior Champion Ken Torn wurde ausgewählt, um das offizielle Wettbewerbsdebüt der Fiesta Rally3 zu geben.

Torn führte den mit EcoBoost betriebenen Fiesta Rally3 auf den 11. Gesamtrang der Rallye und fuhr auf Prüfungen, auf denen er noch nie zuvor gefahren war, gegen ein Feld erfahrener Einheimischer unter die Top Ten. Torns Selbstvertrauen wuchs am Steuer der Fiesta Rally3, auf den letzten beiden Prüfungen der Rallye erreichte er zwei siebte Plätze. Torn fuhr auf den letzten beiden Etappen schneller als alle Autos der Gruppe N, duellierte sich mit dem Rally2-Feld und war nur 10 Sekunden hinter der schnellsten Rally2-Zeit auf sechsten Prüfung zurück.

Malcolm Wilson OBE, Geschäftsführer von M-Sport: «Dies ist ein großer Meilenstein für M-Sport Poland und auch für Rallyes. Das erste Rally3-Auto wurde jetzt homologiert und trägt den Namen M-Sport. Von Anfang an waren wir entschlossen, diese Kategorie zu unterstützen, da sie jungen Fahrern und Fahrern bei nationalen Meisterschaften so viele Möglichkeiten bietet. Nachhaltige und kostengünstige Autos werden heute mehr denn je benötigt, um einen reibungslosen Ablauf für Fahrer und auch für diejenigen zu gewährleisten, die mit Allradautos mit geringeren Betriebskosten konkurrieren möchten. Zweifellos werden sich weitere Hersteller anschließen, auf die ich mich auch sehr freue. Grundsätzlich ist es der Wettbewerb, der uns motiviert und wir wollen einen spannenden Kampf auf den Bühnen in der Kategorie Rally3. Aufgrund dieses Wettbewerbsgeistes ist unser Fiesta Rally3-Auto heute einsatzbereit, um unsere Erfahrung zu erweitern und noch mehr zu lernen, um unsere Kunden und Fahrer zu unterstützen. “

Maciej Woda, Direktor von M-Sport Poland: «In unserem Werk in Krakau wurden hinter den Kulissen enorme Anstrengungen unternommen. Ich kann dem Team nicht genug für alles danken, was sie gegen all die Schwierigkeiten getan haben, mit denen wir konfrontiert waren, insbesondere seit der COVID-19-Pandemie. Ihre Entschlossenheit und ihr Engagement haben sich bei der Fiesta Rally3 wirklich bewährt und spiegeln sich im Endergebnis wider. Jedes einzelne Mitglied von M-Sport Poland ist eine Ehre für das Team und den Fiesta Rally3. Ähnlich verhält es sich mit den Fahrern, die beim Testen und Entwickeln des Autos mitgeholfen haben. Wir danken Nil Solans, Kajetan Kajetanowicz, Matthew Wilson, Ken Torn, Egon Kaur und zuletzt Tom Kristensson. Es ist eine sehr entmutigende Aufgabe, ein völlig neues Auto für eine ebenso neue Kategorie zu entwerfen und zu bauen, da es für niemanden einen Bezugspunkt gibt. Das hat die Entwicklung der Fiesta Rally3 spannend gemacht, aber es hat uns auch dazu gebracht, uns in jeder Hinsicht zu bemühen, um sicherzustellen, dass kein Stein auf dem anderen bleibt.»