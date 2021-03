Hyundai bereit für die neue Hybrid-Herausforderung

Hyundai Motorsport in Alzenau

Hyundai Motorsport nimmt 2022 stell sich der neuen technischen Herausforderung an und entwickelt auf der Basis der Serienversion des i20 N ein Auto für die Hybrid-Ära der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC).

Aktuell bestreitet Hyundai die achte WRC-Saison und mit zwei Markentiteln auf dem Konto, bietet die neue Richtung der WRC eine Gelegenheit, das Angebot von Hyundais Hochleistungs- und Nachhaltigkeitszeugnissen durch den Motorsport zu stärken.

Teamdirektor Andrea Adamo sagte: «Wir freuen uns auf die Unterstützung der zukünftigen, von der FIA und dem WRC-Promoter vorgestellten Richtung. Wir werden unser Auto auf der Grundlage des i20 N entwickeln, der wiederum von unserem bisherigen Erfolg in der WRC inspiriert wurde. Als zweimaliger Weltmeister begrüßen wir die neue Herausforderung und freuen uns, die Hyundai-Fahne in diese neue Ära zu tragen.»

Hyundai wird im späteren Verlauf des Jahres mit dem Veloster N ETCR, einem ersten elektrischen Rennwagen, auch an der ersten Pure ETCR Meisterschaft teilnehmen, die den Transfer relevanter Technologie zwischen Motorsport und Serienautos aktiv fördert.

Die Einführung von Hybrid in die WRC stärkt dieses Engagement weiter. Mit dem Gewinn zweier aufeinanderfolgender Titel in den Jahren 2019 und 2020 bietet das neue Reglement für Hyundai eine neue Herausforderung, in der sich die Werte der Hyundai Motor Company, Pioniergeist, Innovation und Führungsrolle für die zukünftige Mobilität widerspiegeln.

«Unser Team unterstützt die globalen Ziele der Hyundai Motor Company und bietet eine glaubwürdige Plattform, um aktuelle und zukünftige Automobiltechnologien zu präsentieren», fügte Adamo hinzu. «Wir sind in der Lage, die Entwicklung der Hyundai-Serienautos von morgen zu beeinflussen und ihre Richtung vorzugeben; das ist eine echte Ehre und eine Rolle, die wir unglaublich ernst nehmen.»

Gestaltung der Zukunft

Seit der Gründung des Hyundai-Teams Ende 2012 sind Rallyesport und Rundstreckenrennen ein entscheidender Leistungsbereich für Hyundai geworden. Zwischen dem Team und der Marke Hyundai N ausgetauschtes Wissen hat bereits zu Erfolgen in WRC und WTCR (Tourenwagen-Weltmeisterschaft) geführt. Die konkurrenzbetonte High-Tech-Umgebung, in der Sekundenbruchteile entscheidend sind, ermöglicht Hyundai, neue Technologien zu bewerten, die dann in die Entwicklung von Serienautos einfließen können.

Vizepräsident und Leiter des Geschäftsbereichs N Brand Management Motorsport der Hyundai Motor Company, Till Wartenberg: «Der Motorsport bleibt eine ungemein wertvolle Testumgebung für zukünftige Mobilitätsmodelle und -technologien von Hyundai. Es ist für uns zwingend erforderlich, nachhaltigere Lösungen einzubeziehen, weshalb wir uns sehr freuen, dass die WRC mit dem neuen Hybrid-Reglement diese Richtung einschlägt, die eine relevantere Verknüpfung zur Technologie unserer Serienfahrzeuge schaffen wird. Wir freuen uns über die Herausforderung und wissen, dass das kompetente, erfahrene Team bei Hyundai Motorsport alles tun wird, um den Titel und den Status als Rallyesieger aufrechtzuerhalten, den es in den vergangenen Jahren aufgebaut hat.»

Wartenberg führte weiter aus: «Der positive Einfluss von Motorsport-Aktivitäten auf unsere Hochleistungsmarke ‚N‘ und die Marke Hyundai im Ganzen darf nicht unterschätzt werden; dies ist die ideale Plattform, auf der wir Zukunftstechnologie entwickeln und gleichzeitig die schiere Leidenschaft und den Spaß beim Fahren von Hyundai-Autos präsentieren können. Egal ob es unser Veloster N ETCR oder der auf dem i20 N basierende Hybrid-Herausforderer für die WRC ist. Wir wollen zeigen, wie Spitzentechnologie mit nachhaltigeren Lösungen im Motorsport kombiniert werden kann.