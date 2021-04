Kroatien: Evans mit erstem Ausrufezeichen auf Asphalt

Beim dritten Saisonlauf, dem Debüt von Kroatien in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), hat Elfyn Evans im Shakedown das erste Ausrufezeichen auf Asphalt gesetzt.

Die Rallye-Weltmeisterschaft ist beim WRC-Debüt von Kroatien seit 2019 wieder zurück auf Asphalt. Auf der 4,60 km langen Teststrecke in der Nähe der kroatischen Hauptstadt Zagreb setzte der Vizechampion Elfyn Evans im Toyota Yaris WRC mit 2:45,1 Minuten die erste, wenn auch inoffizielle Duftnote. Dort war er vier Zehntelsekunden schneller als der aktuelle Tabellenzweite Thierry Neuville im Hyundai i20 WRC und 1,3 Sekunden als sein in der Meisterschaft führende Teamkollege Kalle Rovanperä.

«Ich bin zufrieden, ich hatte ein gutes Gefühl. Ich hoffe, es geht so weiter», meinte Evans zu seiner schnellsten Zeit.

Rovanperä reiste erstmals als mit 20 Jahren jüngster Tabellenführer zu einem WRC-Lauf. Er zeigte sich mit seiner Leistung zufrieden. «Natürlich ist es ein schönes Gefühl, in einer solchen Position starten zu können», erklärte Rovanperä. «Die Bedingungen morgen sehen aus, als seien die Strecken alle schmierig. Das wird uns, die wir als erstes Fahrzeug auf die Piste müssen, nicht helfen. Dennoch ist es ein schönes Gefühl.»

Nur zwei Zehntelsekunden hinter ihm reihte sich der Arctic-Sieger Ott Tänak im zweiten Hyundai i20 WRC auf der vierten Position ein, eine Sekunde vor dem siebenfachen Champion und Titelverteidiger Sébastien Ogier in einem weiteren Toyota Yaris WRC ein.

Der echte sportliche Teil beginnt am Freitag, an dem nach dem Start um 07:00 Uhr in Zagreb acht Prüfungen (= 99 km) absolviert werden. Die erste Asphaltrallye des Jahres führt über insgesamt 1.284 km und 20 Prüfungen (= 302,56 km). Sie endet am Sonntag gegen 14:00 Uhr wieder in Zagreb.