Toyota mit neuem Motor in Portugal

Toyota wird beim dritten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft an Pfingsten in Portugal bei der ersten Schotterrallye einen neuen Motor mit mehr Leistung im Yaris WRC einsetzen.

M-Sport brachte in Kroatien ein Motor-Update im Ford Fiesta WRC, nun zieht Toyota für den vierten Saisonlauf auf den portugiesischen Schotterpisten nach und rüstet die Yaris WRC mit einem stärkeren Motor aus. Der Motor - der erste, der vollständig im Toyota-Werk in Köln entwickelt und gebaut wurde – soll mit einem besseren Drehmoment mehr Leistung bringen.

Teamchef Jari-Matti Latvala sagte: «Der neue Motor kommt in Portugal. Wir haben den Motor bereit, aber es war aufgrund der Logistik etwas kompliziert, ihn in Kroatien einzusetzen.»

Der technische Direktor des Teams, Tom Fowler, gegenüber DirtFish: «Wir haben den Motor schon eine Weile fertig und wollten ihn so schnell wie möglich einsetzen, da er eine Verbesserung gegenüber dem alten Motor darstellt. Wir haben an Kroatien gedacht, aber Portugal war einfacher. Der Motor hat definitiv mehr Leistung - das mag seltsam klingen, ist aber bei unseren Upgrades nicht immer der Fall. In der Vergangenheit haben wir drehmomentbasierte Upgrades durchgeführt. Die bedeutende Entwicklung darin, das Auto jetzt vollständig in unserem eigenen Werk herstellen zu lassen.»

Fowler fügte hinzu, dass es auch Verbesserungen auf der Zuverlässigkeitsseite gab.

Latvala ergänzte: «Wir hatten die Aerodynamik an den Frontflügeln gewechselt. Wir haben dort kleine Spoiler. Wir versuchen, die Stabilität an der Front auf Hochgeschwindigkeitspassagen zu verbessern. In einigen Situationen hat es ein bisschen gefehlt, wir reden über sehr kleine Dinge, aber dies war ein Bereich, der verbessert werden musste.»