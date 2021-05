Schotter-Debüt von Solberg im Hyundai i20 WRC

Nach der gelungenen Jungfernfahrt im Hyundai i20 WRC in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Lappland darf der erst 19-jährige Oliver Solberg Anfang Juni auf italienischem Schotter erneut den i20 WRC steuern.

Der 19-jährige Sohn des Ex-Champions Petter Solberg gab bei der Rallye Arctic Finnland im Februar ein beeindruckendes Debüt in einem von einem 2C Competition gemeldeten Hyundai i20 WRC und wurde Siebter, nachdem er auf der abschließenden Power Stage den sechsten Rang abgeben musste.

Drei Monate nach Lappland startet Solberg mit einem i20 Coupé WRC unter sehr unterschiedlichen Bedingungen beim fünften Saisonlauf auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien. Vorbei sind der Schnee und das Eis des Winters, in Italien ersetzt durch den sengenden Sonnenschein der italienischen Insel.

«Auf Schotter wird es ein bisschen anders sein», sagte der Schwede, «aber die lockere Oberfläche ist nicht ganz so anders. Das Ziel ist für mich genauso wie in Finnland - so viel Erfahrung wie möglich zu machen. Es ist eine fantastische Gelegenheit, dieses Auto wieder zu fahren. Ich bin Andrea Adamo (Anmerkung: Teamchef von Hyundai Motorsport) und dem Teammanager Alain Penasse sehr dankbar, dass sie dies ermöglicht haben. Und natürlich zu 2C Competition für das Auto.»

Solberg trat schon letzten Oktober auf Sardinien an. Beim italienischen WRC-Lauf fuhr Solberg einen Skoda Fabia Rally2 evo und führte die WRC3 bis zur letzten Etappe am Samstag an, schied aber dann wegen Bremsfehlers aus.

«Es ist fantastisch, wieder im Hyundai i20 Coupé WRC zu sitzen», erklärte Solberg. «Die Rallye Arctic Finnland fühlt sich wie vor langer Zeit an und seit ich am Ende dieser Rallye aus dem Auto gestiegen bin, war ich ziemlich nervös, weil ich wieder dabei sein wollte. Ich weiß, dass Sardinien ein heikles Ereignis werden wird. Ich denke dabei an das letzte Jahr. Das Gute ist, dass ich etwas über das Ereignis weiß. OK, es gibt einige neue Straßen, die einige der Jungs vielleicht gefahren sind, aber ich weiß, was kommt. Und nach der Rallye Arctic habe ich eine wirklich gute Vorstellung davon, wie sich das Auto verhält.»

Vor der Rallye Italien/Sardinien (3.-6. Juni) startet Solberg sein WRC2-Programm bei der Rallye Portugal mit einem Hyundai i20 R5. Die Veranstaltung in Matosinhos nahe Porto vom 20. bis 23. Mai ist das erste Mal, dass der schwedische Teenager auf portugiesischem Kies fährt.