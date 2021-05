Hyundai verpflichtet Christian Loriaux für Rallye1 05.05.2021 - 10:43 Von Toni Hoffmann

WRC © MTV Christian Loriaux

Nach dem Okay aus Südkorea geht Hyundai Motorsport in Alzenau die Entwicklung des Hybridfahrzeugs nach den Rally1-Vorgaben für 2022 mit Vollgas an und verpflichtete für die Entwicklung Christian Loriaux.