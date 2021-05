M-Sport mit ersten Testkilometern im Hybrid-Rally1

Das Ford World Rally Team von M-Sport hat letzte Woche in Spanien seine ersten Testkilometer seines Rallye-Hybridautos 2022 Rally1 abgespult, Matthew Wilson fuhr den Testträger und war mit dem Ergebnis zufrieden.

«Alles lief wirklich gut», sagte der Sohn von Malcolm Wilson, Eigner von M-Sport. «Wir sind in der Nähe von Barcelona auf glattem Schotter gefahren und haben mit dem Wetter ein bisschen von allem abbekommen. Wir sind sehr zufrieden mit der Performance des Autos. Wir haben im Laufe der Woche so viel gelernt. Mit dem Hybrid-Auto ging es nicht so sehr darum, nur Kilometer abzuspulen, sondern darum, zu verstehen, was wir gelernt hatten, bevor wir den nächsten Test machen. Ich würde sagen, diese Woche war für uns von unschätzbarem Wert und wir freuen uns auf das nächste Jahr.»

Der Testträger war eine Kombination von Hybrid-Elektroantrieb und dem aktuellen Verbrennungsmotor, ließ aber keine eindeutigen Schlüsse zu, welches Ford-Modell 2022 wirklich einsetzt.

«Ich muss ehrlich sagen, dass ich das zusätzliche Gewicht der Hybrideinheit nicht bemerkt habe», ergänzte Wilson. »OK, in einigen der langsameren Kurven werden wir den Hybridschub spüren. Im Moment bewegt sich alles Schritt für Schritt. Es ist wirklich interessant, an einem solchen Projekt beteiligt zu sein und für das Team sehr spannend. Aus technischer Sicht gibt es für das Team viel zu tun. Ich bin sehr gespannt auf diese Autos und die nächste Generation.»