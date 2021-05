Hyundai verlängert mit Neuville und Tänak

Hyundai Motorsport hat am Donnerstag gemeldet, dass Thierry Neuville und auch Ott Tänak mehrjährige Verträge mit dem in Alzenau ansässigen Team unterschrieben haben, ohne allerdings konkrete Daten zu nennen.

Die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit zwei der talentiertesten Rallyefahrer demonstriert die feste Absicht von Hyundai, an der Spitze der konkurrenzfähigen Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) zu bleiben und in eine spannende Hybrid-Zukunft ab 2022 zu starten. Der Prototyp des Herausforderers beginnt in nächster Zukunft seine Testphase und basiert auf dem Serienwagen Hyundai i20 N.

Neuville vom Anfang an dabei

Thierry Neuville, der in dieser Saison bisher drei Podien erzielt hat, ist seit Anfang an bei Hyundai Motorsport und ist dort ein fundamentaler Bestandteil. Er sorgte für wichtige Meilensteine. Vom ersten WRC-Sieg in Deutschland 2014 bis hin zu den Herstellertiteln von 2019 und 2020 spielte er eine Schlüsselrolle für den Erfolg von Hyundai.

«Ich freue mich, mit dem Team, das zu meiner zweiten Familie geworden ist, einen mehrjährigen Vertrag zu unterschreiben», sagte Thierry. «Ihre Entschlossenheit und den Sieg im Blick überzeugten mich, die fantastische Reise fortzusetzen, die wir zusammen vor mehr als sieben Jahren begannen. Ihre Herangehensweise und Ambitionen hinsichtlich der im nächsten Jahr anstehenden Herausforderungen durch das neue WRC-Hybrid-Reglement sind ebenfalls sehr viel versprechend.»

Tänak kam 2020 als amtierender Fahrerweltmeister zu Hyundai und holte mit dem i20 Coupe WRC seinen Debütsieg bei seiner Heimrallye in Estland. Bei der Rallye Arctic Finnland Ende Februar fand er mit einer zuverlässigen Vorstellung wieder zu seiner siegreichen Art zurück und führte ein Hyundai-Doppelpodium an.

Tänak erklärte: «Ich freue mich sehr, einen neuen Vertrag mit Hyundai Motorsport ab 2022 zu unterschreiben. Im Verlauf der letzten zwei Jahre habe ich das Engagement des Teams und die Entschlossenheit zum Erfolg erlebt. Ich bin auf die neue Ära der WRC gespannt, aber wir haben auch in diesem Jahr noch eine Aufgabe zu erledigen – nämlich sicherzustellen, dass wir die aktuelle Generation der WRC-Autos auf bestmögliche Weise in den Ruhestand verabschieden.»

Teamdirektor Andrea Adamo merkte mit Freude an: «Die zukünftige Arbeit mit diesen beiden talentierten Fahrern beweist ein weiteres Mal unsere anhaltende Entschlossenheit und Ambitionen, in der Rallyeweltmeisterschaft Erfolg zu haben. Beide haben sich als herausragende Botschafter für die Marke und das Team erwiesen. Wir beginnen in naher Zukunft die entscheidende Phase der Testfahrten mit unserem Rally1-Herausforderer für 2022, was bedeutet, dass wir gemeinsam mit Thierry und Ott einen reibungslosen Testplan durchführen können.»