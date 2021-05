Zasada: Comeback bei Rallye Safari, mit 91 Jahren!

Der 91-jährige Sobieslaw Zasada wird nächsten Monat die Safari Rallye Kenia (24. - 27. Juni), den sechsten Lauf zur Weltmeisterschaft (WRC), in Angriff nehmen – 24 Jahre nach seinem letzten Rallye-Start.

Der Pole wird einen Ford Fiesta Rally3 von M-Sport Poland bei der anspruchsvollen Afrika-Runde steuern, die nach 19-jähriger Abwesenheit in die FIA Rallye-Weltmeisterschaft zurückkehrt. Er wird der älteste Teilnehmer sein, der bei einer WRC-Runde in der Geschichte der Meisterschaft startet. Zasadas letzte Rallye war die Safari 1997, als er zusammen mit seiner Frau Ewa in einem Mitsubishi Lancer den 12. Platz belegte. Das war sein achter Start beim kenianischen Klassiker und sein neunter wird nicht weniger konkurrenzfähig sein.

«Er fährt nicht nur dorthin, um durchzukommen», versprach M-Sport Poland-Geschäftsführer Maciej Woda. «Sobielsaw hat tolle Erinnerungen an die Safari und wollte noch einmal zur Rallye zurückkehren, um zu sehen, wie sie jetzt aussieht.»

Zasada wurde Zweiter bei der Safari 1972 mit einem Porsche 911S, bei einer Rallye, die von Hannu Mikkola gewonnen wurde.

In seiner langen und bedeutenden Karriere gewann er 1966, 1967 und 1971 dreimal die Rallye-Europameisterschaft und wurde dreimal Vizemeister. Ein Großteil seiner Karriere lag vor dem Start der FIA Rallye-Weltmeisterschaft im Jahr 1973 und der Inhaber des Europameistertitels galt als De-facto-Weltmeister.

Am Mittwoch testet er seinen Fiesta zum ersten Mal in Polen.

«Er hat letztes Jahr über die Safari nachgedacht, aber offensichtlich ist dies aufgrund von Covid-19 nicht geschehen. Er ist ein sehr aktiver Mensch und fit für sein Alter, daher hoffe ich wirklich, dass für ihn alles gut wird», fügte Woda hinzu.

Als Teenager, der in Polen aufwuchs und eine Zukunft im Motorsport vor Augen hatte, versuchte Woda, Kontakt zu Zasada aufzunehmen, der nach dem Ende seiner Fahrerkarriere zu einem der erfolgreichsten Geschäftsleute des Landes wurde.

«Ich habe fünf Monate lang jeden Tag zweimal täglich mit ihm telefoniert», erinnert sich Woda. «Nach fünf Monaten habe ich ihn endlich kennengelernt und er hat mir gute Ratschläge gegeben.»

58 Teams haben für die viertägige Veranstaltung in Kenia 2021 genannt.