Hyundai in Zugzwang: Sieg in Estland wiederholen

Hyundai gerät allmählich im Zugzwang, seinen Herstellertitel in der Rallye-Weltmeisterschaft zu verteidigen, dem einen Sieg in Lappland stehen fünf von Toyota nach der ersten Saisonhälfte gegenüber.

Das im unterfränkischen Alzenau agierende Motorsportteam des südkoreanischen Automobilherstellers Hyundai muss sich beim Start in die zweite Saisonhälfte sputen, um eventuell den Titel in der Herstellerwertung noch verteidigen zu können. Nach sechs von zwölf Rallyes liegt der Titelverteidiger schon 59 Punkte hinter dem Tabellenführer Toyota. Beim siebten Saisonlauf soll es Ott Tänak in seiner Heimat Estland richten, den Vorjahrestriumph wiederholen und so den zweiten Jahressieg einfahren.

«Wir haben die kurze Zeit seit der Safari Rallye genutzt, um unsere Probleme zu erörtern, mit denen wir in den vergangenen Veranstaltungen zu tun hatten», sagte der Teamchef Andrea Adamo. «Unsere Zeit war allerdings ziemlich begrenzt und wir haben getan, war wir machen konnten. Nun begeben wir uns mit großer Motivation und der Entschlossenheit nach Estland, um zu zeigen, was wir schaffen können.»

Auf dem schnellen Schotter der estnischen Straßen sicherte sich Huyndai in der vergangenen Saison bei der Veranstaltung, die den Neustart der Saison von 2020 markierte, einen überzeugenden Doppelsieg. Die Team in den drei offiziellen Hyundai i20 WRC sind nun hochmotiviert, die Saison 2021 nach einer Reihe herausfordernder Rallyes und nicht zufriedenstellender Ergebnisse wieder in die richtige Richtung zu lenken.

«Nur weil wir im vergangenen Jahr bei der Rally Estland einen Doppelsieg erzielten, sind damit für dieses Jahr keine Ergebnisse garantiert», kommentierte Adamo weiter. «Wir müssen so hart arbeiten, wie wir können, fokussiert bleiben und so viel Leistung aus unserem Auto holen, wie wir nur können.»

Hyundai wird mit dem gleichen Fahrertrio antreten wie in der vorigen Saison. Ott Tänak, der Sieger 2020, Thierry Neuville und Craig Breen hoffen, mit ihren i20 Coupe WRC schnell den richtigen Rhythmus zu finden und so die gewünschte Performance zeigen zu können.

Die Esten Ott Tänak und Martin Järveoja dominierten die 2020er-Ausgabe ihrer Heimatrallye und kehren nach ihrem dritten Platz bei der Safari Rallye Kenia vor vierzehn Tagen zur Veranstaltung vor ihrer Haustür zurück.

«Es ist schön, zuhause zu fahren, und wir hatten im vergangenen Jahr mit unserem ersten Sieg für Hyundai Motorsport ein denkwürdiges Resultat», sagte Tänak. «Wir haben die starke Hoffnung, dass wir in diesem Jahr für ein ähnliches Ergebnis sorgen können, da wir wissen, dass das Auto unter diesen Bedingungen schnell sein kann.»

Neuville hat an der Seite seines neuen Beifahrers Martijn Wydaeghe in dieser Saison bisher mit starken Darbietungen beeindruckt, darunter vier Podiumsplätze. Der Crew war leider der Sieg in Kenia verwehrt, aber sie haben großen Ehrgeiz, dieses in Estland zu korrigieren.

«Es ist eine ziemlich schnelle Veranstaltung, mit breiten Straßen und einer Menge Sprünge», erläuterte Neuville. «Sie ist für uns eine herausfordernde Rallye, aber mit dem zusätzlichen Einblick und Rat von Ott hoffen wir, schnell zu sein – genau so, wie wir es bei vielen Veranstaltungen in dieser Saison gewesen sind.»

Die Iren Breen und Paul Nagle starten bei ihrem vierten Einsatz 2021 in Estland bei einer ihrer bevorzugten Rallyes, bei der sie vor zehn Monaten ihr Podiumsdebüt für das Team erzielten. Zuletzt waren sie in Kroatien für Hyundai am Start. Sie sind nach Estland auch für die belgische WM-Premiere in Ypern Mitte August nominiert.

«Die Rallye Estland ist für mich eine der Rallyes im Kalender, die mir am meisten Spaß macht“, sagte Breen. «Im vergangenen Jahr schenkte sie Paul und mir einen der besseren Momente unserer Karriere. Ich freue mich darauf, wieder dorthin starten zu dürfen.»

Fahrer-WM nach 6 von 12 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Ogier (F), Toyota 133 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 99 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 77 4 Ott Tänak (EE), Hyundai 69 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 66 6 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 56 7 Adrien Fourmaux (F), Ford 32 8 Gus Greensmith (GB), Ford 32 9 Dani Sordo (E), Hyundai 31 10 Craig Breen (IRL), Hyundai 24