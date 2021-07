Estland: Zwei Hyundai-Teams auf dem Podest

Den siebten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Estland beenden die zwei Hyundai-Piolten Craig Breen und Thierry Neuville auf dem Podium, Lokalheld und Vorjahressieger Ott Tänak muss in seiner Heimat passen.

Craig Breen und Paul Nagle erzielten im Hyundai i20 WRC mit dem zweiten Platz das gleiche Ergebnis wie beim letztjährigen Doppelsieg in Estland. Thierry Neuville erreichte mit Beifahrer Martijn Wydaeghe zum fünften Mal 2021 einen Podestplatz.

«Ich bin glücklich mit dem Verlauf des Wochenendes, und ich bin mit unserer Leistung zufrieden», sagte Breen. «Wir haben über alle Prüfungen ein gutes Tempo durchgehalten. Ich habe vom Start bis ins Ziel sehr viel Spaß gehabt. Ich brauche nur ein bisschen mehr Zeit, um das eine oder andere Prozent zu erreichen, von dem ich weiß, dass es in uns steckt.»

Neuville und Wydaeghe errangen mit einem weiteren dritten Platz ihr fünftes Podium der Saison. Die Belgier holten im Verlauf der viertägigen Veranstaltung fünf Bestzeiten, darunter am letzten Vormittag zwei gemeinsame schnellste Zeiten mit Ott Tänak und Martin Järveoja.

«Es war ein langes Wochenende mit 24 herausfordernden Prüfungen», sagte Neuville. «Unser vorrangiges Ziel war hier, unsere engsten Rivalen, Ogier und Evans, hinter uns zu halten, und das haben wir geschafft. Aus Teamsicht ist es ein positives Ergebnis, dass zwei Autos es aufs Podium geschafft haben.»

Lokalheld Täank im Pech

Die Lokalhelden Ott Tänak und Martin Järveoja sahen ihre Hoffnungen auf einen Heimsieg am Freitag schwinden, da sie aufgrund eines doppelten Reifenschadens in der vierten Entscheidung zur Aufgabe gezwungen waren. Es bestand aber kein Zweifel an ihrem Tempo und Talent auf den Schotterstraßen vor Ort. Die Crew erzielte über das Wochenende beeindruckende elf Bestzeiten. Damit war der Hyundai i20 WRC imit insgesamt 16 Bestzeiten erneut das schnellste Auto im Feld.

«Insgesamt betrachtet war es nicht das von uns gewünschte Wochenende, aber ich muss sagen, dass wir von den Fans eine überwältigende Unterstützung hatten, und wir hatten einige neue Strecken, die interessant und manchmal herausfordernd waren. Wir werden weiter kämpfen», erklärte Tänak.

Tänak und Neuville erzielten auf der Power Stage einen Doppelsieg, holten damit wichtige Punkte für die Meisterschaft. Der Titelverteidiger Hyundai liegt in der Herstellerwertung mit 256 Punkten den zweiten Platz, 59 Punkte hinter Toyota.

Teamdirektor Andrea Adamo fasste zusammen: «Mein Dank an Craig und Paul für einen fantastischen zweiten Platz. Thierry hat erneut gezeigt, welche Art von Kämpfer er ist. Ott hat ebenfalls sein erstaunliches Tempo vorgeführt, aber das macht seine Platten am Freitag nur umso bedauerlicher. Wir freuen uns auf die Rallye Ypern in Belgien und versprechen, unsere harte Arbeit fortzusetzen.»

Der achte Lauf der WRC-Saison 2021, die belgische WM-Premiere in Ypern, findet am Wochenende vom 13. bis zum 15. August statt.

Endstand nach 24 Prüfungen Pos Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Differenz 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 2:51:29,1 2 Breen/Nagle (IRL), Hyundai + 59,9 3 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 1:12,4 4 Ogier/Ingrassia (F), Toyota + 1:24,0 5 Evans/Martin (GB), Toyota + 2.07,1 6 Suninen/Markkula (FIN), Ford + 7:07,3 7 Loubet/Haut-Labourdette (F), Hyundai + 8:48,3 8 Lukyanuk/Fredrov (RUS), Skoda Rally2 + 10:16,1 9 Mikkelsen/Floene (N), Skoda Rally2 + 10:29,9 10 Östberg/Floene (N) Citroën Rally2 + 10:46,6

Fahrer-WM nach 7 von 12 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Ogier (F), Toyota 148 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 111 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 96 4 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 82 5 Ott Tänak (EE), Hyundai 74 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota 66 7 Craig Breen (IRL), Hyundai 42 8 Gus Greensmith (GB), Ford 34 9 Dani Sordo (E), Hyundai 31 10 Adrien Fourmaux (F), Ford 30