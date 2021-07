Hyundai mit neuem Motor in Estland

Hyundai Motorsport wird bei der Rallye Estland, dem siebten Lauf zur Weltmeisterschaft (WRC), nächste Woche erstmals seinen Motor der Spezifikation 2022 einsetzen.

Der neue Motor wurde am 1. Juli homologiert und wird dem Team die beste Chance bieten, die bisher mehr glücklose Saison der jüngsten Rallye-Weltmeisterschaft zu beenden. Seit Ott Tänak im Februar die Rallye Arctic Finnland gewonnen hat, führte das i20 Coupe WRC die letzten vier WRC-Läufe an, konnte aber keinen Sieg erringen. Nächste Woche kehrt die Meisterschaft zurück in die Heimat von Tänak, wo er in der vergangenen Saison das Geschehen dominierte.

Hyundai Motorsport Teamchef Andrea Adamo sagt, dass das i20 Coupé WRC diesmal auf den Straßen von Tartu noch schneller sein wird. «Es wird schneller sein als letztes Jahr», sagte Adamo zu DirtFish. «Wir werden neu homologierte Teile haben und ich bin zuversichtlich, dass meine Leute mit diesen neuen Teilen gut fahren werden. Sie haben nichts mit Zuverlässigkeit zu tun, diese neuen Teile sollen das Auto schneller machen und ich bin zuversichtlich, dass dies der Fall sein wird.»

Der 1. Juli war das Homologationsdatum für die Motoren 2022. M-Sport und Toyota haben beide mit ihren Motoren der neuesten Spezifikation eingesetzt, Hyundai debütiert jetzt mit der neuesten Spezifikation.

«Es gibt einiges Neues im Motor», sagte Adamo ohne weitere Details zu erwähnen. «Für 2022 gibt es immer noch Dinge, die noch nicht in diesem Jahr aktuell sind, also würde ich sagen, dass es teilweise welche sind, die wir nächstes Jahr verwenden werden.»

Auf die Frage, wo der Unterschied beim neuen Motor liegen würde, antwortete Adamo ausweichend ohne nähere Erklärung und sehr allgemein: »Wenn man etwas Neues macht, versucht man, das Beste aus allem herauszuholen. Das Ziel ist es, dieses Jahr auf jeden Fall ein noch schnelleres Auto zu haben.»

Die Rallye Estland läuft auf glatteren und schnelleren Straßen als bei den zuvor ausgetragenen Schotterrallyes, die in dieser Saison bisher in der WRC absolviert wurden, und wird die Aufhängung, die in den letzten Monaten zur Achillesferse des i20 geworden ist, weniger stark belasten.