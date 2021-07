Estland: Rovanperä mit Bestzeit im Shakedown

Kalle Rovanperä hat im Shakedown des siebten Laufes zur Rallye-Weltmeisterschaft in Estland die Bestzeit markiert und Hoffnung auf seinen ersten Sieg aufflammen lassen.

Der 20-jährige Kalle Rovanperä hat im Shakedown des siebten Laufes zur Rallye-Weltmeisterschaft beim Ostsee-Nachbarn Estland mit seiner inoffiziellen Bestmarke angedeutet, dass er diesmal gerne ein Wörtchen um den Sieg mitreden möchte. Beim ersten Shakedown der zweiten Saisonhälfte setzte er im Toyota Yaris WRC auf der 6,23 km langen Schotterpiste bei Abisaare mit 2:51,1 Minuten die schnellste Zeit, fünf Zehntelsekunden vor dem Vorjahressieger und Lokalfavoriten Ott Tänak (Hyundai i20 WRC) und sechs Zehntelsekunden vor dem erneut starken Toyota-Kollegen Takamoto Katsuta. Es folgten die Toyota-Piloten Elfyn Evans (2:52,2) und Sébastien Ogier (2:53,1) vor den Hyundai-Fahrern Thierry Neuville (2:53,2) und Craig Breen (2:53,7).

Nach dem Start am Donnerstagabend um 19:00 Uhr MESZ in Tartu, der zweitgrößten Stadt Estlands, folgt um 19:38 Uhr der nur 2,00 km kurze Zuschauer-Parcours in Tartu. Die restlichen acht Prüfungen der ersten Etappe über insgesamt 130 Bestzeitkilometer werden am Freitag ab 08:40 Uhr MESZ bis 17:08 Uhr MESZ absolviert. Am Samstag stehen auf der zweiten Etappe ab 07:06 Uhr MESZ bis 19:08 Uhr MESZ bei der siebten Saisonstation neun weitere Entscheidungen auf Schotter (= 132 km) an. Beim zweiten Estland-Finale am Sonntag werden ab 07:06 Uhr MESZ bis 13:18 Uhr MESZ noch sechs Prüfungen (= 53 km) absolviert. Nach der letztjährigen kurzfristig ausgetragenen Premiere führt die Rallye Estland über drei Etappen und 24 Prüfungen (= 319 km) und über 1.253 Gesamtkilometer.

Inoffizielle Shakedownzeiten (6,28 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Differenz 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 2:51,1 2 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai 2:51,6 3 Katsuta/Barritt (JP/GB), Toyota 2:51,7 4 Evans/Marin (GB), Toyota 2:52,2 5 Ogier/Ingrassia (F), Toyota 2:53,1 6 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:53,2 7 Breen/Nagle (IRL), Hyundai 2:53,7 8 Suninen/Markkula (FIN), Ford 2:54,6 9 Greensmith/Patterson (GB/IRL), Ford 2:55,7 10 Loubert/Haut-Labourette (F), Hyundai 2:57,1

Fahrer-WM nach 6 von 12 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Ogier (F), Toyota 133 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 99 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 77 4 Ott Tänak (EE), Hyundai 69 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 66 6 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 56 7 Adrien Fourmaux (F), Ford 32 8 Gus Greensmith (GB), Ford 32 9 Dani Sordo (E), Hyundai 31 10 Craig Breen (IRL), Hyundai 24