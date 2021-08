Neuville zu Ypern: «Ich dürfte wohl der Favorit sein»

Der belgische Tabellendritte Thierry Neuville wird bei seinem ersten Heimspiel in der Rallye-Weltmeisterschaft, dem achten Saisonlauf, der große Favorit sein, von dem seine vielen Fans auch den Sieg erwarten.

Neuville hat bereits sieben Mal an der nordbelgische Asphaltrallye Ypern teilgenommen. 2019 fuhr er sogar ein Hyundai i20 Coupe WRC. Er ist der einzige auf der Nennungsliste, der ein aktuelles World Rally Car auf diesen Straßen gefahren ist.

Vor zwei Jahren, die Veranstaltung fand letztes Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht statt, gewann Neuville die Ypern Rally Masters, eine Veranstaltung, die für aktuelle World Rally Cars und nicht homologierte Autos der Vergangenheit konzipiert wurde. Auf den 143 Bestzeitkilometern schlug er den belgischen Rallye-Star Paul Liataer im Ford Escort Cosworth der Gruppe A um 8:39 Minuten.

«Ich denke, ich dürfte der Favorit sein», sagte Neuville. «Ich habe Erfahrung mit der Veranstaltung. Ich habe schon in meinen jungen Jahren teilgenommen, aber es wird immer noch eine wirklich herausfordernde Veranstaltung, um zu gewinnen. Das Wetter, ich denke, wir können immer noch davon ausgehen, dass es im August hauptsächlich trocken ist, aber es kann gemischt sein und wenn es nass ist, ist der dritte Startplatz auf der Straße nicht der beste Ort.»

Abgesehen von den möglicherweise wechselhaften Bedingungen werden die Teams bei der Rallye Ypern einen anderen Ablauf erleben. Der Shakedown läuft erst am Freitagmorgen, wobei die erste Prüfung am Freitag um 13:36 Uhr geplant ist. Die achte und letzte Prüfung am Freitag beginnt um 20:48 Uhr. Der Samstag läuft in einem traditionelleren Format, während der Sonntag die Crews auf einer 300 Kilometer langen Verbindungsstrecke nach Spa Francorchamps führt, um einen interessanten letzten Tag auf einer der berühmtesten Rennstrecken der Welt zu erleben.

Mit Craig Breen, der 2019 im VW Polo GTi R5 die reguläre Rallye Ypern gewann, hat Hyundai quasi zwei Sieger des nordbelgischen Asphalt-Klassikers am Start.