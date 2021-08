Hyundai i20 N Rally2 feiert Premiere in Ypern 04.08.2021 - 10:48 Von Toni Hoffmann

© Hyundai Der brandneue Hyundai i20 N Rally2

Vor der Rallye Ypern, der belgischen Premiere in der Weltmeisterschaft, hat Hyundai die ersten Rallyeauto i20 N Rally2 an Kunden ausgeliefert, in Ypern wird der Rally2 mit Oliver Solberg und Jari Huttunen debütieren.