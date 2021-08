Hyundai testet für griechische Rallye Akropolis

Nur wenige Tage nach Toyota Gazoo Racing testete Hyundai Motorsport, um sich auf das Comeback der griechischen Rallye Akropolis in der Weltmeisterschaft vorzubereiten.

Hyundai will in der Rallye-Weltmeisterschaft das Triple. Nach dem Sieg von Ott Tänak bei der schneebedeckten Winterrallye in Lappland und dem Heimtriumph von Thierry Neuville auf den belgischen Asphaltpisten soll für das im unterfränkischen Alzenau agierende Hyundai-Team in der zweiten September-Woche der Erfolg auf den knallharten Schotterpisten in Griechenland folgen.

Bei idealen Wetterbedingungen eröffnete Ott Tänak die Testwoche, gefolgt von Thierry Neuville und Dani Sordo. Letzterer konnte so seine Zusammenarbeit mit seinem Landsmann Cándido Carrera, seinem neuen Beifahrer, beginnen, obwohl die beiden bereits im vergangenen Winter zusammen fahren konnten, als Dani Sordo verschiedene Beifahrer testete.

Wie seit letztem Jahr üblich, wird M-Sport das letzte Team sein, das kurz vor dem Start dieser für den 9. bis 12. September geplanten Veranstaltung testen wird.

Video Hyundai-Test

Video Hyundai-Test