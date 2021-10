Finnland: Hyundai stark im Heim-Shakedown von Toyota

Das dürfte dem im finnischen Jyväskylä ansässigen Toyota-Team beim Heimspiel in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Finnland wenig gefallen haben, beim Shakedown des zehnten Laufes waren zwei Hyundai vorne.

Der zehnte Saisonlauf der Rallye-Weltmeisterschaft in Finnland ist das Heimspiel des Toyota Gazoo Racing Teams mit Sitz in Jyväskylä, der Drehscheibe des finnischen Schotter-Grand Prix. Keine Frage, Toyota, seit dem WM-Comeback 2017 immer in Finnland gewonnen, wollte von Beginn an glänzen. Doch Teamchef Jari-Matti Latvala und seine Mannen hatten beim Shakedown mit der inoffiziellen Wertung nicht mit dem starken Auftritt des im deutschen Alzenau ansässigen Hyundai-Teams gerechnet. Die Mannschaft unter der Führung des Italieners Andrea Adamo platzierte drei Hyundai i20 WRC unter den schnellsten Vier, davon zwei ganz vorne.

Auf der 4,04 km langen Schotterpiste nahe Jyväskylä setzte Ott Tänak, Finnland-Sieger 2018 und 2019 im Toyota Yaris WRC, nun im Hyundai i20 WRC, mit 1:46,5 Minuten die inoffizielle Bestmarke, drei Zehntelsekunden vor seinem Teampartner Craig Breen und neun Zehntelsekunden vor dem siebenfachen Champion und erneuten Titelanwärter Sébastien Ogier im besten Toyota Yaris WRC. Eine Zehntelsekunde hinter dem Belgien-Sieger Thierry Neuville (1:47,5) im dritten Hyundai i20 WRC folgte an seinem 21. Geburtstag der Lokalheld, der zweifache Saisonsieger Kalle Rovanperä im zweitschnellsten Yaris, vier Zehntelsekunden vor seinem Teamkollegen Elfyn Evans.

Der finnische Schotterklassiker wird am Freitag um 12:00 Uhr MESZ wie immer in der mittelfinnischen Universitätsstadt Jyväskylä gestartet und führt bis zum Ziel am Sonntag, 3. Oktober, um 13:15 Uhr über 1.059 Gesamtkilometer und 19 Prüfungen (= 287,11 km). Am Freitag stehen bis zum Tagesziel um 19:15 Uhr MESZ sechs Schotterprüfungen über 89,42 km an, wobei die letzte Tagesentscheidung Oittila schon in leichter Dunkelheit absolviert wird.

Inoffizielle Shakedown-Zeiten (4,04 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai 1:46,5 2 Breen/Nagle (IRL), Hyundai 1:46,8 3 Ogier/Ingrassia (F), Toyota 1:47,4 4 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 1:47,6 5 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 1:47,7 6 Evans/Martin (GB), Toyota 1:48,1 7 Lappi/Ferm (FIN), Toyota 1:48,3 8 Katsuta/Johnston (JP/IRL), Toyota 1:48,5 9 Fourmaux/Coria (F), Ford 1:51,0 10 Greensmith/Patterson (GB/IRL), Ford 1:51,3

Fahrer-WM nach 9 von 12 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Ogier (F), Toyota 180 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 136 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 130 4 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 129 5 Ott Tänak (EE), Hyundai 106 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota 66 7 Craig Breen (IRL), Hyundai 60 8 Gus Greensmith (GB), Ford 44 9 Dani Sordo (E), Hyundai 43 10 Adrien Fourmaux (F), Ford 36