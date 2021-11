Monza: Kalle Rovanperä Schnellster in Shakedown

Kalle Rovanperä hat im Toyota Yaris WRC im letzten Shakedown mit den World Rally Cars beim Finale der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Monza die schnellste inoffizielle Zeit knapp vor Thierry Neuville (Hyundai) erzielt.

Inoffizielle Shakedown-Zeiten (4,21 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 2:55.1 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:55,4 3 Fourmaux/Coria (F), Ford 2:56,1 4 Evans/Martin (GB), Toyota 2:56,4 5 Greensmith/Andersson (GB/S), Ford 2:56,4 6 Sordo/Carrera (E), Hyundai 2:58,4 7 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai 2:58,5 8 Ogier/Ingrassia (F), Toyota 2:58,8 9 Katsuta/Johnston (JP/IRL), Toyota 2:58,9 10 Solberg/Edmondson (S/GB), Hyundai 3:00,9

Der zweifache Saisonsieger Kalle Rovanperä hat im Toyota Yaris WRC im Shakedown beim Saisonausklang an der norditalienischen Grand Prix-Strecke in Monza die schnellste inoffizielle Zeit erzielt. Auf dem 4,21 km langen Parcours auf und neben der legendären Rennstrecke markierte der WM-Vierte eine Zeit von 2:55,1 Sekunden und war dort drei Zehntelsekunden schneller als der zweimalige Jahressieger Thierry Neuville im Hyundai i20 WRC und eine Sekunde besser als Adrien Fourmaux beim letzten Einsatz des Ford Fiesta WRC.«Es sind schon ein paar traurige Gedanken dabei, zum letzten Mal in einem World Rally Car zu starten, aber ich denke die nächste Saison mit den Rallyefahrzeugen. Die dürfte auch sehr interessant sein», sagte Rovanperä. 2022 wird die Rallye-Weltmeisterschaft mit dem Hybrid-Fahrzeugen Rally1 ausgetragen.Ähnlich äußerte sich Neuville: «Es ist die letzte Rallye mit diesen tollen Fahrzeugen und deshalb würde ich gerne diese Rallye auch gewinnen.»Beim Saisonausklang in Monza kommt es zu einer erneuten Auflage des Toyota internen Titelkampfes zwischen dem siebenfachen Weltmeister und erneuten Titelanwärter Sébastien Ogier bei seinen letzten kompletten WM-Saison und dem Vizechampion Elfyn Evans, allerdings mit umgekehrten Vorzeichen. Diesmal ist Evans mit 17 Punkten Rückstand der Herausforderer für Ogier.Evans, im Shakedown Vierter, meinte: «Ich denke, es ist ein Gleichgewicht. Natürlich müssen wir tun, was wir können, um es zu versuchen, die Rallye zu gewinnen, aber das wird von einem gut mehr als einem verrückten Angriff kommen. Das ist der Fokus und wir suchen weiterzumachen.»Ogier, im Shakedown Achter, sagte: «Ich fühle mich gut, bin aber etwas aufgeregt. Es ist das letzte Mal mit diesen großartigen Autos, also versuchen wir das zu genießen. Das ist das Wichtigste ist, ich möchte die letzte Rallye mit Julien Ingrassia genießen.» Während Ogier 2022 ein noch nicht näher bekanntes Kurzprogramm plant, zieht sich sein Beifahrer Ingrassia nach 16 gemeinsamen Jahren zurück.Während die Rallye am Tag stattfindet, fand der Shakedown, aus welchen Gründen auch immer, in der Dunkelheit statt.

Fahrer-WM nach 11 von 12 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Ogier (F), Toyota 204 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 187 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 159 4 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 140 5 Ott Tänak (EE), Hyundai 128 6 Craig Breen (IRL), Hyundai 76 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 68 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Gus Greensmith (GB), Ford 60 10 Adrien Fourmaux (F), Ford 42