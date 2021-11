Adamo/Hyundai: «Jahr mit starkem Kampfgeist beenden»

Wie im Vorjahr steigt auch diesmal das Saisonfinale der Rallye-Weltmeisterschaft im Motodrom im norditalienischen Monza, dort möchte Hyundai die letzte Rallye mit den herkömmlichen World Rally Cars stilvoll beenden.

Das im unterfränkischen Alzenau Motorsport-Team des südkoreanischen Automobilherstellers Hyundai hat die Verteidigung des zweiten Titels in der Herstellerwertung quasi abgeschrieben, es sei der Titelanwärter und Tabellenführer Toyota bleibt an der norditalienischen Grand Prix-Strecke ohne Punkte und Hyundai holt einen Doppelsieg in der Gesamtwertung und auf der Power Stage, mehr wohl wirklichkeitsfremde Träume. Daher setzt der Teamchef Andrea Adamo für das zweite WM-Gastspiel in seiner italienischen Heimat andere Prioritäten.

«Wir nähern uns dem Ende der Saison 2021 mit demselben Kampfgeist, mit dem wir sie im Januar begonnen hatten», sagte der Teamdirektor Adamo. «Wir wollen mit unserem Hyundai i20 Coupe WRC definitiv um einen weiteren Sieg kämpfen und das Jahr stilvoll abrunden.»

Nach der Rallye Spanien, bei der Thierry Neuville/Martijn Wygaeghe einen souveränen Sieg holten und auch Dani Sordo/Cándido Carrera auf dem Podium landeten, reist Hyundai zuversichtlich zum Finale der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Monza. Beide Teams hoffen auf ein ähnliches Leistungsniveau bei der Rückkehr der WRC nach Monza, zum zweiten Mal als Teil der Weltmeisterschaft.

«Ich habe in den vergangenen Jahren ein paar Mal an der Rallye Monza teilgenommen, sowohl als WRC-Veranstaltung als auch als Monza Rally Show, weshalb ich die Strecken ziemlich gut kenne», sagte Neuville. «Da dies die letzte Veranstaltung der Saison ist, wollen wir viel Druck machen und an der Spitze kämpfen.»

«Monza ist immer eine sehr schön zu fahrende Rallye, und natürlich ist es ein besonderer Ort für das Team, da wir 2020 hier die Markenweltmeisterschaft gewannen», fügte Sordo hinzu. „«Ich werde selbstverständlich mein Bestes geben, in diesem Jahr das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.»

Das Tempo von Hyundai auf Asphalt ist in dieser Saison bisher beeindruckend gewesen, mit Siegen bei den vergangenen beiden Veranstaltungen in Belgien und Spanien auf diesem Untergrund. In der abschließenden Veranstaltung strebt Hyundai daher einen weiteren Sieg mit dem i20 WRC auf diesem Terrain an, bevor für die Meisterschaft ab 2022 die neue Hybrid-Ära beginnt.

Teemu Suninen/Mikko Markkula werden die sechzehn Prüfungen der Rallye neben Neuville und Sordo im dritten Hyundai i20 WRC bestreiten, nachdem Ott Tänak und Martin Järveoja aufgrund einer Familienangelegenheit die Teilnahme an der Veranstaltung absagen mussten. Bei ihrem WRC2-Debüt im i20 N Rally2 errangen die Finnen einen Platz auf dem Podium und sie hoffen, in Monza einen ähnlichen Eindruck zu hinterlassen, wenn sie zum ersten Mal in unserem i20 Coupe WRC an den Start gehen.

«Teil des WRC-Aufgebots für Hyundai Motorsport für die Rally Monza sein zu dürfen, ist eine großartige Gelegenheit für uns», sagte Suninen. «Ich werde die vom Team aufgestellten Ziele befolgen und innerhalb jener Limits unser Tempo präsentieren.»

Auf den letzten Metern einer packenden WRC-Saison hofft Adamo, 2021 mit einer positiven Note abschließen zu können: «Aus verschiedenen Gründen sind wir nicht in der gleichen Meisterschaftsposition wie bei unserem letzten Wettkampf in Monza, aber das heißt nicht, dass wir nicht nach dem bestmöglichen Ergebnis streben werden.»

Fahrer-WM nach 11 von 12 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Ogier (F), Toyota 204 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 187 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 159 4 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 140 5 Ott Tänak (EE), Hyundai 128 6 Craig Breen (IRL), Hyundai 76 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 68 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Gus Greensmith (GB), Ford 60 10 Adrien Fourmaux (F), Ford 42