Toyota: Abschied vom World Rally Car mit allen Titeln

Beim Finale der Rallye-Weltmeisterschaft in Monza endet die Ära der World Rally Cars, 2022 beginnt die Hybrid-Ära mit den Rally1-Fahrzeugen, Toyota kann alle drei Meisterschaften gewinnen.

Das Toyota Gazoo Racing World Rally Team hat sich zum Ziel gesetzt, bei der Verabschiedung des Toyota Yaris WRC im letzten Lauf der Saison 2021, der Rallye Monza, die FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) zu gewinnen. Mit Siegen in acht von elf bisher ausgetragenen Läufen war dies die bisher erfolgreichste Saison für den Yaris WRC im fünften und letzten Wettkampfjahr. Im Jahr 2022 wird er durch den GR Yaris WRC Rally1 ersetzt, da die Meisterschaft in eine aufregende neue Ära der Hybridkraft startet.

In der Herstellerwertung hat das Team einen Vorsprung von 47 Punkten, maximal 52 Punkte stehen bei der Finalrunde zur Verfügung. Das heißt, die Krone ist gesichert, wenn eine der drei nominierten Crews die Rallye unter den ersten sieben Plätzen beendet. Toyota Gazoo Racing ist bereits im dritten Jahr in Folge der Gewinn der Fahrer- und Beifahrertitel garantiert. Wie schon 2020 kämpfen Sébastien Ogier und Elfyn Evans in Monza um die Meisterschaft. Ogier und Co-Pilot Julien Ingrassia wollen im letzten Event ihrer hauptberuflichen Rallye-Karriere gemeinsam ihre achte Meisterschaft erringen. Sie haben einen Vorsprung von 17 Punkten auf ihre Teamkollegen Evans und Scott Martin, die die Chance auf ihre erste Krone haben.

Auch Kalle Rovanperä und Jonne Halttunen wollen ihre starke Saison, die ihre ersten WRC-Siege in Estland und Griechenland beinhaltete, mit einem guten Ergebnis beenden und die Chance haben, sich ihren Teamkollegen in den letzten Top 3 anzuschließen. Der Fahrer des TGR WRC Challenge Program, Takamoto Katsuta, fährt einen vierten Yaris WRC mit dem neuen Beifahrer Aaron Johnston, an dem Ort, an dem er 2020 seine erste Bestzeit holte.

Der alljährliche Saisonausklang auf der legendären Rennstrecke Monza bei Mailand stand vor einem Jahr erstmals im WRC-Kalender. Die Veranstaltung umfasst Prüfungen im Königlichen Park von Monza selbst, unter Nutzung der superglatten Rennstrecke, der historischen Steilkurve und gemischter Nebenstraßen, sowie Abschnitte auf anspruchsvollen Bergstraßen rund um Bergamo. Winterliches Wetter beeinflusste die Veranstaltung 2020, und selbst wenn Schnee und Eis wegbleiben, könnten Regen und Schlamm den verfügbaren Grip immer noch reduzieren. An den ersten beiden Rallyetagen am Freitag und Samstag werden jeweils zwei Bergprüfungen am Morgen wiederholt. Das Finale mit drei Prüfungen auf dem Grand Prix-Kurs in Monza rundet die Rallye dann am Sonntag ab.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Wir freuen uns auf Monza und die großartige Chance zu haben, alle drei Meistertitel zu holen, was unser Traum war. Es wäre der perfekte Weg für uns, die World Rally Car-Ära und die letzte Rallye für unseren Yaris WRC zu beenden, der 2017 debütierte, als ich einer der Fahrer war. Ich hoffe, dass alles nach Plan verläuft und wir die Herstellermeisterschaft holen können, aber im Motorsport wissen wir, dass bis zum Ziel nichts sicher ist. Wir freuen uns auch auf einen fairen Kampf zwischen Sébastien und Elfyn um den Fahrertitel. Die Rallye Monza war letztes Jahr aufgrund des Schnees und des Regens eine sehr schwierige Veranstaltung, und bereits während unserer Pre-Event-Tests in Italien letzte Woche waren die Bedingungen mit ziemlich viel Regen schwierig, daher erwarte ich wieder ein herausforderndes Finale.»

Sébastien Ogier vor dem Ende seiner letzten kompletten Saison: «Obwohl diese Rallye für mich und insbesondere für Julien das Ende eines sportlichen Kapitels sein wird, denke ich im Moment nicht zu viel darüber nach: Ich denke, so kann ich es am besten angehen. Damit ich es schaffen kann, gebe wie immer mein Bestes und konzentriere mich auf unser Ziel, beide Titel zu gewinnen. Natürlich ist die Situation in Monza viel günstiger als noch vor einem Jahr, da ich diesmal einige Punkte mehr in der Fahrerwertung habe. Aber es ist noch nicht getan und wir müssen konzentriert bleiben. Wir hatten letzte Woche einen guten Test in Italien und ich hoffe, wir können mit dem richtigen Rhythmus in die Rallye starten, eine gute Leistung bringen und um ein Top-Ergebnis kämpfen und dabei die Meisterschaft im Blick behalten.»

Titelrivale Elfyn Evans: «Es ist gut, noch mit der Chance auf den Fahrertitel ins Finale zu gehen. Es ist eine Außenseiterchance, aber Scott und ich werden unser Bestes geben: Der Ansatz besteht darin, das bestmögliche Ergebnis anzustreben und zu sehen, was passiert. Nach einer schwierigen Saisonmitte waren die letzten Runden für uns besser, aber Monza wird wieder eine ganz andere Herausforderung. Die Prüfungen in den Bergen haben einen wirklich schönen Charakter, aber die Prüfungen an der Rennstrecke sind sehr gemischt und nicht so fließend. Es ist unmöglich, all das in einem Pre-Event-Test zu erfassen, aber nach dem letzten Jahr haben wir eine ziemlich gute Vorstellung davon, was uns erwartet.»

WM-Vierter Kalle Rovanperä: «Es wird interessant, nach Monza zurückzukehren. Letztes Jahr war es bei dem extremen Wetter, das wir hatten, eine ganz besondere Veranstaltung, und ich bin mir sicher, dass es auf jeden Fall wieder eine schwierige Rallye werden wird. Diesmal werden wir mehr Prüfungen auf den richtigen Bergstraßen haben, was schön sein wird. Auf der Rennstrecke kann man von allem etwas in einer Prüfung haben, und wenn es regnet, wird es sehr matschig und knifflig. Der Plan ist, um die beste Position zu kämpfen, aber auch eine saubere Rallye zu haben: Während unsere Teamkollegen um die Meisterschaft kämpfen, wird es für uns wichtig sein, da zu sein, um bei Bedarf die Punkte für den Herstellertitel zu sichern.»

Fahrer-WM nach 11 von 12 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Ogier (F), Toyota 204 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 187 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 159 4 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 140 5 Ott Tänak (EE), Hyundai 128 6 Craig Breen (IRL), Hyundai 76 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 68 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Gus Greensmith (GB), Ford 60 10 Adrien Fourmaux (F), Ford 42