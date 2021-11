M-Sport Ford 2022 mit Breen und Greensmith 18.11.2021 - 20:47 Von Toni Hoffmann

© M-Sport Gus Greensmith

M-Sport Ford wird 2022 beim Start in die Hybrid-Ära der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) für die beiden Ford Puma Rally1 Hybrid mit der Neuverpflichtung Craid Breen und ein weiteres Jahr mit Gus Greensmith antreten.

M-Sport Ford freut sich, dass Gus Gus Gussmith mit dem M-Sport-Ford World Rallye-Team für die FIA-Weltrallye-Meisterschaft 2022 bleiben wird. Der 24-Jährige wird eine vollständige WRC-Saison mit dem völlig neuen M-Sport-Ford Puma Hybrid Rally1-Auto angehen. Das Team aus Cumbria hofft 2022 auf ein erfolgreiches und wettbewerbsfähiges.



Während seiner ersten kompletten Saison in der Königsklasse des Sports erreichte Greensmith sein Ziel von einem Top-Five-Finish bei mehreren Gelegenheiten und reduzierte sein Defizit auf seine erfahrenen Rivalen. Er erzielte im Juni auch ein karrierebestes Ergebnis als Vierter bei der legendären Safari-Rallye Kenia. Der Brite hat bereits eine wichtige Rolle in der Entwicklung des Teams gespielt. Mit der Bestätigung seiner Ernennung neben Craig Breen für 2022 hat das Team ein starkes Fahrerpaar, in der Ära, in der sich die Meisterschaft in ein neues Alter bewegt.



In der größten Änderung der technischen Vorschriften seit der Ankunft der Gruppe A 1987 wird die Top-Kategorie der WRC nicht nur auf die Verbrennung für die Vorwärtsbewegung verlassen. Stattdessen bewegen sich 100kw-Hybridmotoren, die zusätzliche 130-PS-Schübe in den speziellen Stufen, die mit 100% nachhaltiger Kraftstoff gekoppelt sind, den Sport in eine umweltbewusstee Richtung bewegen, während die Kern-DNA der weltweit aufregendsten Off-Road-Motorsport-Serie immer noch beibehalten wird.



Der schnelle Fortschritt von Greensmith zeigt auch den Erfolg von M-Sport. Er fuhr zunächst einen Ford Fiesta Rallye als Dritter in der UK Fiesta Sport-Trophäe im Jahr 2014, bevor er 2015 und 2016 auf ein Fiesta R2 für die WRC Fiesta Trophy wechselte.



Er erreichte zahlreiche WRC2-Podien mit einem Ford Fiesta R5 im Jahr 2017 und 2018 sowie mehrere Läufe der WRC2-PRO-Meisterschaft 2019 in einem Fiesta Rally2. Er machte sein Fiesta World Rallye-Car-Debüt im selben Jahr in Portugal, als der Werks-Fahrer Elfyn Evans verletzt wurde.



Greensmith zu seiner weiteren Verpflichtung: «Ich bin wirklich aufgeregt, 2022 weiter ein Teil des Teams von M-Sport-Ford zu sein, während wir in die größte Regeländerung in der WRC-Geschichte gehen, in die Hybrid-Ära. Ich bin das ganze Jahr über sehr zufrieden mit meinen Verbesserungen, und es bedeutet viel, das Team auch 2022 zu repräsentieren, in dem es scheint, dass die Jungs und Mädchen einen fantastischen Job bei der Schaffung eines sehr wettbewerbsfähigen Pakets haben.»



Malcolm Wilson OBE, Geschäftsführer, M-Sport: «Ich freue mich wirklich, dass wir in der Lage sind, mit Gus in dieser sehr interessanten neuen Ära der Rallye-Autos mit dem Puma Rallye1 zusammenarbeiten zu können. Er hat mich dieses Jahr viel beeindruckt, mit wie viel er sich selbst entwickelt und diszipliniert hat, während er sein Tempo verbessert hat. Gus entwickelt sich zu einem starken Mitglied des Teams und ich freue mich darauf, mit ihm und dem Team nächsten Jahr mehr Erfolg mit ihm zu feiern.»



Richard Millener, Teamchef: «Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Gus so fortzusetzen, wenn wir uns darauf vorbereiten, ein neues Kapitel mit den Hybridautos einzugeben. Ich arbeite seit einigen Jahren eng mit Gus und folgte seinen Fortschritt eng. Für M-Sport ist Gus effektiv ein Beispiel für die Talentförderung von M-Sport, nachdem er es bewiesen hatte, in einer Vielzahl von M-Sport-Fahrzeugen schnell Fortschritte zu erzielen, um auf die oberste Ebene zu gelangen. Seit seinem World Rallye Car Debut im Jahr 2019 ist er ein Schlüsselmitglied unseres Teams. Er hungrig nach Erfolg und ich war besonders beeindruckt von den Steigerungen, die er in der Entwicklung gezeigt hat, und die Konsistenz, die er in dieser Saison gezeigt hat, trotz seines Junges Alter.»