Das spannende Finale Live bei ServusTV

Sebastien Ogier 2020 in der Steilkurve in Monza

Der Salzburger TV-Sender ServusTV ist natürlich auch beim spannenden Finale der Rallye-Weltmeisterschaft am Grand Prix-Kurs von Monza mit bewegten Bildern und fachmännischen Kommentaren dabei.

Am Wochenende geht die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) auf und an der legendären Rennstrecke im Königlichen Park in Monza in die letzte Runde und in die letzten Entscheidungen. Dort nimmt die Weltmeisterschaft Abschied von den bisherigen World Rally Cars. Ab dem WRC-Saisonauftakt 2022 in Monte Carlo werden diese durch die neuen Hybrid-Fahrzeuge der Kategorie Rally1 ersetzt.

Wie im letzten Jahr steht der Toyota interne Kampf um die Fahrer-Krone zwischen dem siebenfachen Champion und erneuten Titelanwärter Sébastien Ogier, der seine letzte komplette Saison bestreitet, und dem Vize-Weltmeister Elfyn Evans im Fokus. 2020 kam Evans mit einem Vorsprung von 14 Punkten vor Ogier zum Saisonabschluss in Monza. Ein Fahrfehler am Samstagmittag aber zerstörte alle Hoffnung von Evans auf seinen ersten Titel und Ogier wurde zum siebten Mal Weltmeister. In diesem Jahr ist Ogier mit einem Vorsprung von 17 Punkten auf Evans der heiße Titelkandidat. Doch im Rallyesport kann viel passieren, siehe 2020. Für Julien Ingrassia, dem Beifahrer von Ogier, ist es die letzte Ralyle.

Die Bilder zu diesem Duell und vieles mehr liefert wie in der ganzen Saison ServusTV. Der Kult-Moderator Walter Zipser wird das Geschehen mit seiner Fachkenntnis kommentieren.

Das WM-Finale im Streaming auf ServusTV:

Samstag, 20. November:

07:30 Uhr: WP 8 (San Fermo 1)

11:30 Uhr: WP 10 (San Fermo 2)

Sonntag, 21. November:

10:00 Uhr: WP 15 (Serraglio 1)

12:00 Uhr: WP 16 (Serraglio 2 – Power Stage)