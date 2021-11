Monza: Titelrivalen Ogier und Evans in Front

Beim Finale der Rallye-Weltmeisterschaft im norditalienischen Monza haben sich die beide Titelrivalen und Toyota-Teamkollegen Sébastien Ogier und Elfyn Evans an die Spitze gesetzt.

DDer finale Titelkampf in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2021 mit dem letzten Einsatz der World Rally Cars ist beim Saisonausklang eröffnet. Der siebenfache Weltmeister und erneute Titelanwärter Sébastien Ogier hat am Ende seiner letzten kompletten WM-Saison im Toyota Yaris WRC direkt beim Auftakt des zweiten italienischen WM-Gastspiels die Führung an sich gerissen und diese bis zur Mitte der ersten von drei Etappen mit allen vier Bestzeiten am Vormittag auf 6,5 Sekunden zu seinem Teampartner und Titelrivalen Elfyn Evans leicht ausgebaut. In der Tabelle führt der Titelverteidiger Ogier 17 Punkte vor dem Vizechampion Evans, der im Vorjahr mit einem Vorsprung von 14 Zählern vor Ogier in den Schlussspurt gestartet war, seine Chance auf seine erste WM-Krone wegen eines Fahrfehlers am Samstag verspielte.



«Ich bin glücklich, weil dies das Ziel zu Beginn dieser Rallye war - zu genießen - und soweit es funktioniert», sagte der 53-fache Laufsieger Ogier, der 2022 ein noch nicht näher festgesetztes Kurzprogramm mit Toyota absolvieren wird, während sein langjähriger Beifahrer Julien Ingrassia seinen Helm an den berühmte Nagel hängt.



So weit okay. Am Anfang war es mit kalten Reifen schwierig, aber das wird für jeden gleich sein. Es ist nicht schlecht, aber es ist offensichtlich nicht ganz dort, wo wir sein wollten», erklärte Evans.



Etwas leicht um 27,2 Sekunden abgeschlagen rangierte der zweifache Saisonsieger und Tabellendritte Thierry Neuville im Hyundai i20 WRC auf dem dritten Rang. «Ich gab es alles. Alles fühlt sich gut an, also weiß ich nicht, wo wir die Zeit verlieren. Wenn es rutschig wird, verlieren wir Zeit. Wir müssen es herausfinden, aber wenn ich in dieser Zeit eine Sekunde gewinnen könnte, gibt es viele Risiken», meinte Neuville.



Die vierte Prüfung wurde wegen eines ärztlichen Einsatzes bei einem Zuschauer bei der Passage des Hyundai-Piloten Dani Sordo abgebrochen.

Schon auf der ersten Entscheidung musste sich Adrien Fourmaux beim letzten Einsatz im Ford Fiesta WRC nach einem Überschlag aus der Rallye vorerst verabscheiden.