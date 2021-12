Hyundai Motorsport und Teamchef Adamo trennen sich 07.12.2021 - 14:47 Von Toni Hoffmann

© Hyundai Andrea Adamo

Hyundai Motorsport hat mit Teamchef Andrea Adamo eine einvernehmliche Vereinbarung getroffen, wonach er das Unternehmen nach sechs Jahren mit sofortiger Wirkung verlassen wird.

In dieser Zeit leitete Adamo die Abteilung Customer Racing des Unternehmens und holte zwei Titel in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft (WTRC) und in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC). Präsident Scott Noh wird Adamos Aufgaben kurzfristig vor dem WRC-Saisonstart 2022 in Monte-Carlo im Januar übernehmen.



Die Hyundai Motorsport GmbH bestätigt, dass sie mit Teamchef Andrea Adamo eine einvernehmliche Vereinbarung getroffen hat, wonach er das Unternehmen nach sechs Jahren Zusammenarbeit verlassen wird. Adamo tritt aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung zurück. Seine täglichen Aufgaben, zu denen auch die Überwachung des Engagements von Hyundai in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), der PURE ETCR-Serie und deren Customer Racing gehört, wird kurzfristig von Firmenpräsident Scott Noh mit Unterstützung von die jeweiligen Abteilungsleiter bis zur Bekanntgabe eines neuen Termins.



Adamo trat dem Unternehmen im Dezember 2015 bei, um die Abteilung Customer Racing des Unternehmens zu leiten, die sich schnell als erfolgreiche Einheit mit zahlreichen Teams und Fahrern etablierte, die am Steuer von Hyundai Motorsport gebauten Autos erfolgreich waren. Aufeinanderfolgende Titel im WTCR - FIA World Touring Car Cup in den Jahren 2018 und 2019 festigten den Ruf des Unternehmens bei Kunden auf der ganzen Welt. In der WRC erreichte Adamo in den Jahren 2019 und 2020 zwei Titelgewinne, als der Hyundai i20 Coupé WRC seine Performance auf den anspruchsvollsten Rallye-Prüfungen der Welt in den Händen von Rallye-Sieger-Crews unter Beweis stellte.



Die Vorbereitungen von Hyundai Motorsport auf die Saison 2022, eine neue Hybrid-Ära der WRC, eine zweite Saison von ETCR sowie seine Aktivitäten im Bereich Customer Racing, bleiben von Adamos Abgang unberührt. Das Team bereitet sich bei der Rallye Monte-Carlo vom 20. bis 23. Januar auf den Start in eine neue WRC-Saison vor.



Andrea Adamo sagte: «Nach sechs Jahren bei Hyundai Motorsport haben wir einvernehmlich vereinbart, dass ich von meiner Rolle als Teamchef zurücktrete. Es ist an der Zeit, dass ich auf eine unermüdliche und erfolgreiche Zeit meiner Karriere zurückblicke, die voller Höhepunkte, glücklicher Erinnerungen und Titel war. Ich bin stolz auf das, was wir vom Aufbau einer beneidenswerten Customer Racing-Abteilung bis hin zu unseren aufeinanderfolgenden Titeln in der WTCR und WRC erreicht haben. Ich wünsche der Organisation für ihre Zukunft alles Gute.»



Präsident Scott Noh erklärte: «Ich möchte Andrea für seinen bedeutenden Beitrag über sechs Jahre danken, durch den wir uns wichtige Titel in der WRC und WTCR gesichert haben. Wir können gemeinsam auf sehr positive Momente zurückblicken und ich wünsche ihm von Herzen alles Gute für die Zukunft. Unser Betrieb wird vor der Saison 2022, die im nächsten Monat mit der Rallye Monte-Carlo beginnt, wie geplant weitergeführt. Mit unseren Motorsportprogrammen setzen wir uns dafür ein, die Leistungsfähigkeit von Hyundai auf der ganzen Welt zu beschleunigen.»