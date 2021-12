Hyundai-Crash: Neuville und Wydaeghe kurz im Spital

Thierry Neuville und sein Beifahrer Martijn Wydaeghe wurden nach einem Unfall beim Test im Hyundai i20 N Rally1 in Frankreich zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht, das beide am Samstagabend wieder verlassen haben.

Die Tests von Hyundai mit dem neuen i20 Rally1 Hybrid werden von Tiefschlägen begleitet. Starker Schneefall im Elsass zum Wochenbeginn führte zum Abbruch der Tests. Hyundai zog daraufhin an einen anderen schneefreien Ort um. Dort verunfallten Thierry Neuville und sein Beifahrer Martijn Wydaeghe. Neuville sammelte am Samstag im brandneuen i20 N Rally1 seine ersten Erfahrungen, als das Auto am Samstag gegen Mittag von der Straße abkam.

In einer ersten in den sozialen Medien veröffentlichten Erklärung sagte Hyundai Motorsport: «Thierry und Martijn sind heute beim Testen des i20 N Rally1 von der Straße abgekommen. Die Besatzung ist in Sicherheit und Sanitäter kamen vor Ort, um Martijns Schulterverletzung zu behandeln. Die Crew ist auf dem Weg ins Krankenhaus zur weiteren Untersuchung.» Hyundai gab am Samstagabend ein weiteres Update heraus, das besagt, dass das Paar nach ihren Kontrollen aus dem Krankenhaus entlassen wurde.

Nachdem Neuville letzte Woche die Einführung des neuen Autos abgeschlossen hatte, wurde sein Testlauf im i20 N Rally1 Anfang dieser Woche verschoben, nachdem extreme Wetterbedingungen Hyundai gezwungen hatten, seinen Test abzubrechen. Neuvilles Teamkollegen Ott Tänak und Oliver Solberg fuhren das Auto, bevor das Wetter zu schlecht wurde.

Das Team war aus dem Elsass, wo Anfang der Woche starker Schneefall den Test beeinträchtigte, an einen anderen, schneefreien Ort in Frankreich umgezogen. Neuville ist der zweite Werksfahrer, der einen erheblichen Testunfall in einem Rally1-Auto erlitt. Elfyn Evans kam im vergangenen Monat in der Nähe von Gap in Frankreich mit dem Toyota Yaris GR WRC Rally1 von der Straße abkam.