Monte Carlo mit bisher 75 Teams, M-Sport schweigt

Es scheint bei M-Sport zur Tradition zu werden, sich erst nach der Nennungsfrist für die Rallye Monte Carlo anzumelden, so auch diesmal, während sich 75 Teams zum Start in die neue Ära angemeldet haben, schweigt M-Sport.

75 (bisher) treten in Monte-Carlo 2022 an, aber M-Sport hält die Spannung aufrecht. Zum Nennungsschluss der Rallye Monte-Carlo enthüllte der ACM (Automobile de Monaco) die Haupteinträge für die 90. Ausgabe, die vom 17. bis 23. Januar 2022 geplant ist.

Was die Königsklasse angeht, gibt es am Ende keine Überraschungen, da M-Sport noch nicht sein gesamtes Team bekannt gegeben hat und sich diese Informationen für nächste Woche vorbehält. Sein Kader ist jedoch mit dem Duo Craig Breen / Gus Greensmith für die gesamte Saison bereits aufgestellt. Abgesehen von diesen beiden Namen warten wir noch darauf, ob Sébastien Loeb und / oder Adrien Fourmaux für diese Eröffnungsrunde, aber auch für ein umfangreicheres Programm anwesend sein werden. «The same procedure as every year.»

Toyota startet in die neue Saison mit den Hybrid-Fahrzeugen mit vier Yaris, Hyundai setzt drei i20 N ein. Nach 16 Jahren hat der achtfache Champion Sébastien Ogier, der sich bei seinem Kurzprogramm den Yaris mit Esapekka Lappi teilt, den neuen Beifahrer Benjamin Veillas neben sich.

# 1 - Sébastien Ogier / Benjamin Veillas - Toyota Yaris Rally1

# 33 - Elfyn Evans / Scott Martin – Toyota Yaris Rally1

# 69 - Kalle Rovanperä / Jonne Halttunen – Toyota Yaris Rally1

# 18 - Takamoto Katsuta / Aaron Johnston – Toyota Yaris Rally1

# 2 - Oliver Solberg / Elliott Edmondson – Hyundai i20 N Rally1

# 8 - Ott Tänak / Martin Järveoja – Hyundai i20 N Rally1

# 11 - Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe – Hyundai i20 N Rally1