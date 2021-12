Sébastien Loeb bei Rallye Monte Carlo nur ein Fake? 15.12.2021 - 11:33 Von Toni Hoffmann

© Red Bull Sébastien Loeb startet im Prodrive BRX Hunter bei der Rallye Dakar

Es sind nur noch drei Tage bis zum Nennungsschluss der Rallye Monte (20. – 23. Januar 2022), nach Information von DirtFish hat M-Sport nur zwei Ford Puma Rally1 genannt, wohl aber keinen für Sébastien Loeb.

Die Gerüchte um einen Start von Sébastien Loeb bei der Rallye Monte Carlo 2022 im Ford Puma Rally1 von M-Sport verstärkten sich nach dem zweiten Test von Loeb im Puma. Der Start des siebenfachen Monte-Siegers beim traditionellen Saisonauftakt zur Rallye-Weltmeisterschaft 2022 schien schon in trockenen Tüchern, eben nur schien. Craig Breen und Gus Greensmith sind die beiden Fahrer, die sich die gesamte Rallye-Weltmeisterschaft 2022 von M-Sport Ford gemeldet sind, aber es gibt immer noch keine Entscheidung über Loeb und seinen Landsmann und den von Red Bull unterstützten Fahrer Adrien Fourmaux.



M-Sport lehnte es ab, sich zum Fortgang eines möglichen Loeb-Deals für die nächste Saison zu äußern. Der neunmalige Champion wird bestrebt sein, so schnell wie möglich eine Vereinbarung zu treffen, da er im Laufe dieser Woche mit Prodrive in Extreme E beschäftigt sein wird, bevor er in etwas mehr als zwei Wochen mit dem Team zur Rallye Dakar aufbricht.



«Wir sind uns der Nennungsfrist für die Rallye Monte Carlo bewusst», sagte der Teammanager Richard Millener gegenüber DirtFish. «Aber hier bei M-Sport laufen gerade noch viele weitere Fristen.»



Insider mit Kenntnissen zu den Verhandlungen mit den von Red Bull unterstützen Loeb und Fourmaux sagen, es gebe «noch zu reden», bevor ein Deal unterzeichnet werden könnte.