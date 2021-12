Tom Fowler/Toyota über das neue WM-Reglement

Nach den ersten Test mit den neuen Hybrid-Fahrzeugen Rally1 zieht Tom Fowler, Technischer Direktor bei Toyota Gazoo Racing, ein erstes Resümee und erklärt ein wenig das neune Technische Reglement.

«Die Batterie wird immer beim Bremsen, ob in den Prüfungen oder auf den Überführungsstrecken, aufgeladen. Wenn man diese Energie für die Beschleunigung statt für Bremse verwendet, wird die Freisetzung der Energie unterbrochen werden. Die Situation ist wie auf der Autobahn, wenn die Bremse betätigt wird, wenn der Tempomat aktiviert ist. In dieser Situation wird der Tempomat ausgeschaltet», erklärt Fowler und führt fort: «Alle modernen Fahrer verwenden ihren linken Fuß zum Bremsen, so dass ich glaube nicht, dass das ein Problem ist. Sie betätigen nicht das Gaspedal zur gleichen Zeit wie die Bremse, wenn sie schnell sein wollen.»

Zur Aufladung wird das Auto an ein bestimmtes Ladegerät angeschlossen und es lädt wie ein herkömmliches Hybrid-Auto. Die Besonderheit dieser Regelung ist auch, auf einigen Sektoren 100% elektrisch zu fahren. In Bezug auf die Leistung ist es keine Überraschung, der 2022er Rally1 notwendigerweise weniger leistungsfähig sein als die bislang herkömmlichen World Rally Cars, aber derzeit scheint jeder Vergleich unmöglich.

«Wenn es nur ein Kilometer geradeaus geht, kann man das Auto von 2022 vor dem Ende der Geraden mit dem Auto von 2017 vergleichen und macht es einen Unterschied zum World Rally Car. Dann, wenn es wirklich wieder kurviger wird, ist das alte Auto schneller. Es gibt keinen großen Zeitunterschied auf schnellen Asphaltabschnitten, weil die Beschleunigung eines Autos Rally1 so stark ist, aber die Kurvengeschwindigkeiten sind geringer. Das Auto im Jahr 2017 wird schneller sein, weil es, mit den neuen Regeln, wirklich weniger Grip hat.»

Nach nur einigen Monaten Entwicklung müssen die Teams die neuen Fahrzeuge während des ganzen Jahres weiterentwickeln.

Fowler weiter: «Ich denke, das Auto wird im November in Japan schneller sein als im nächsten Monat bei der Rallye Monte Carlo. Wir haben ein Jahr, das Auto zu entwickeln. Dies ist die gleiche Zeit wie wenn wir angefangen haben, weil wir dieses Auto von Grund auf neu entwickelt haben. Alle Dinge sind für diese Saison kaum optimiert. Ich wäre enttäuscht, wenn das Auto am Ende des Jahres nicht besser ist. Wenn man fünf Jahre lang über den gesamten Zeitraum des Wettbewerbs denkt, war die Rückkehr der Piloten nach 2017 zum Beispiel ganz anders, als es in Monza im November war. Ich denke, wir machen große Schritte jedes Jahr und über einen längeren Zeitraum.»

In einem Interview mit seinem Team veröffentlicht, erwähnt die britische auch die Verwendung von Tokens.

Fowler zu diesem Thema: «Wir haben fünf Tokens, die für die Karosserie verwendet werden können, das Differential oder Suspension. Man denkt nach, wo sie benutzt werden können. Auf diese Weise kann das Auto entwickelt werden. Drei Tokens werden auf dem Motor gezielt sowohl auf der Software und speziell auf Hybrid-Software verwendet. Es wird sicherlich noch eine Menge Kompromisse für die erste Version des Autos geben müssen. Wir können dann den Joker verwenden, um die Bereiche zu ändern, wenn die Leistung zu schwach ist. Die Stoßdämpfer und Federn können auf die eine oder andere Weise, auch ohne Joker geändert werden. Der Motor unterliegt einer ziemlich strengen Einschränkung. Grundsätzlich haben wir den gleichen Motor vom 1. Juli 2021. Wir wussten, dass in der Zeit, in der dieser Motor in der 2022 verwendet werden würde, so werden wir nicht nur bis zum Ende der letzten Saison Änderungen vorgenommen haben, sondern auch für die Zukunft.»