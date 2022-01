Chris Williams, neuer Technischer Direktor bei M-Spor

Der langjährige Leiter der Rallye-Technik, Chris Williams, wird vor der WRC-Saison 2022 mit den neuen Hybrid-Fahrzeugen neuer technischer Direktor von M-Sport.

Da Chris Williams sich seiner 25-jährigen Dienstzeit bei M-Sport nähert und für viele der siegreichen Rallye-Projekte verantwortlich war, die aus der Dovenby Hall hervorgegangen sind, wird er zum Technischen Direktor befördert. Williams wird nun alle aktuellen und zukünftigen Engineering-Projekte innerhalb des Unternehmens beaufsichtigen.

Williams' direkte Beteiligung an M-Sport-Projekten reicht bis ins Jahr 2005 und den Fiesta ST Gp. N zurück, sein erstes Solo-Designprojekt, bei dem er das Standard-Straßenauto ST150 in ein weltweit erfolgreiches Einsteiger-Rallyeauto verwandelte, das immer noch oft heute im Wettbewerb heute zu sehen ist. Die Philosophie dieses kundenorientierten Autos wurde in vielen seiner zukünftigen Projekte repliziert.

Als nächstes kam der Fiesta R2 1600, der den ST im Jahr 2009 ersetzte. Der R2 wurde das erste Auto in der neu gegründeten Kategorie, das auf den Markt kam und mit über 300 verkauften Kits und mehreren Meisterschaftsgewinnen erneut weltweit erfolgreich war.

2013 entwarf und konstruierte Williams das bisher erfolgreichste M-Sport-Kundenauto, den Fiesta R5 Mk1. Wiederum das erste Auto dieser Klasse, das auf den Markt kam, wurde es zum Marktführer und ein Modell, das seit seiner Einführung insgesamt 956 Siege einfahren kann und immer noch als Benchmark-Produkt in seiner Kategorie gilt.

Im Mai 2015 übernahm Williams die Ingenieurskunst auf der höchsten sportlichen Ebene, mit dem Fiesta WRC. 2017 war der größte Test für Williams, den man ihm anvertraute, den Fiesta WRC für das neue technische Reglement zu entwerfen und zu konstruieren. Mit einem Zeitrahmen von nur 18 Monaten hat er all seine Erfahrung eingesetzt, um ein Auto zu entwickeln, das nicht nur seine erste Rallye in Monte-Carlo gewann, sondern auch aufeinanderfolgende Fahrer- und Beifahrertitel sowie einen Herstellertitel für das M-Sport Ford World Rally Team. Der Fiesta WRC, der seine letzte Veranstaltung im November 2021 gab, hat während der WRC-Lebensdauer insgesamt 32 Siege und 68 Podestplätze eingefahren.

Auch das jüngste Projekt von M-Sport, der mit Spannung erwartete Puma Hybrid Rally1, war in Williams' kompetenten Händen. Die Herausforderungen der neuen Ära der WRC-Autos, ganz zu schweigen von den zusätzlichen Sicherheitsfunktionen und Vorsichtsmaßnahmen, die für die Arbeit mit Hybridfahrzeugen erforderlich sind, haben Williams und sein Team nicht gebremst. M-Sport ist nun gut gerüstet für eine unglaublich spannende Saison, die in wenigen Wochen beginnt, wenn der Ford Puma Hybrid Rally1 bei der Rallye Monte Carlo sein Debüt feiert.

Chris Williams, technischer Direktor, sagte: «Ich möchte Malcolm (Wilson) ein großes Dankeschön aussprechen für sein anhaltendes Vertrauen in mich und für die vielen Möglichkeiten, Projekte im Laufe der Jahre zu leiten, von meinem ersten Autoprojekt, dem Fiesta ST Gp.N, bis hin zur Gegenwart mit dem Puma Hybrid Rally1. Es ist ein Privileg, die Möglichkeit zu haben, das technische Team als Ganzes zu leiten, insbesondere in einer Zeit, in der sich der Sport, den wir lieben, so stark verändern wird. Wir haben ein kleines Team von innovativen, engagierten und entschlossenen Ingenieuren und Designern und ich fühle mich geehrt, ihnen zu helfen, sie anzuleiten und zu unterstützen, Autos zu produzieren, die auf höchstem Niveau des Motorsports konkurrieren und gewinnen.“

Malcolm Wilson, Geschäftsführer, sagte: «Chris hat viele erfolgreiche Projekte bei M-Sport verantwortet und ohne sein Engagement und seine Entschlossenheit wären wir nicht in der Position, die wir heute sind. Mit seiner nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei Wettbewerbsfahrzeugen ist es sinnvoll, dass er in die Rolle des Technischen Direktors wechselt und alle technischen Aspekte des Unternehmens überwacht. Ich freue mich nicht nur darauf zu sehen, wie der Puma Rally1 Hybrid in Monte Carlo sein Debüt feiert, wo er unsere Erwartungen erfüllen wird, sondern auch darauf, welche anderen Projekte Chris und sein Team entwickeln werden, um M-Sport in die Zukunft zu führen.»