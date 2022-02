Sebastian Vettel offen für Rallye-Einsätze

Der vierfache Formel 1-Champion Sebastian Vettel hat beim Race Race of Champions auf den verschneiten Pisten im schwedischen Pite Havsbad, wo er hinter Sébastien Loeb Zweiter wurde, seinen Spaß an Rallyes entdeckt.

Das diesjährige Race of Champions, erstmals auf verscheiten und teils auch vereisten Pisten im schwedischen Pite Havsbad ausgetragen, hat dem vierfachen Formel 1-Weltmeister und Aston Martin-Pilot Sebastian Vettel so viel Spaß gemacht, das er schon über mögliche Rallye-Einsätze nachdenkt. Da spielte der zweite Platz hinter dem neunfachen Rekord-Rallyechampion Sébastien Loeb, dem Sieger der diesjährigen Rallye Monte Carlo, keine allzu große Rolle. Aber seine Lust war geweckt.

Vettel hatte vielleicht nicht das ultimative Tempo einiger seiner Offroad-Pendants, aber es hinderte ihn nicht daran, hinter keinem anderen als dem neunmaligen Rallye-Weltmeister Sebastien Loeb Zweiter zu werden. Die Kombination aus Schnee und Eis ist Vettel vielleicht nicht allzu vertraut – zumal er die meiste Zeit des Jahres auf perfekt gepflegten, glatten Asphaltkursen fährt – aber das vergangene Wochenende hat gezeigt, dass er definitiv Potenzial in Bezug auf Rallye-Fähigkeiten hat. Und obwohl er zugibt, dass ihm in Bezug auf die Gesamtleistung «immer noch ein bisschen fehlt», wäre Vettel sehr daran interessiert, sich im Rallyesport zu versuchen, wenn sich eine Gelegenheit bieten würde.

«Ich habe großen Nachholbedarf», erklärte Vettel gegenüber DirtFish. «Aber ich glaube, ich genieße es sehr. Ich habe es immer genossen zu sehen, was sie tun. Es ist eine andere Disziplin, also hat man immer noch Spaß mit einem Auto, aber es gibt einfach viele Unterschiede. Es ist faszinierend. Wir haben uns auch beim Mittagessen unterhalten, um ein bisschen mehr zu verstehen, es ist nicht nur so, dass man sich ins Auto sitzt und fährt.»

Vettel weiter: «Ähnlich wie in der Formel 1 oder in jeder anderen Kategorie gibt es viel Arbeit hinter den Kulissen, das Erstellen von Aufschrieben und das Sammeln aller Informationen, die man bekommen kann, genauso wie wir das Rennen vorbereiten und die Analyse danach. Der Sport entwickelt sich und es geht um mehr als nur ums Fahren, das ist auch eine Herausforderung. Also ist es sicher nicht einfach, einfach hineinzuspringen und sehr gut darin zu sein. Man braucht Zeit und Erfahrung, aber wenn jemand bereit ist, mir eine Chance zu geben und viel Zeit hat, schaue ich mir das gerne an.»

Der Übergang zum Rallyesport wäre etwas völlig anderes als alles, was Vettel zuvor getan hat, abgesehen von den ROC-Ausflügen, und in gewisser Weise ist der für den Rallyesport erforderliche Fahrstil das genaue Gegenteil dessen, wie er von Natur aus gerne fährt. Aber das heißt nicht, dass er nicht gut im Rallyesport wäre. F1-Autos sind so konzipiert, dass sie sich auf eine ganz bestimmte Weise verhalten, alles muss perfekt sein. Aber ein Rallyeauto kann in bestimmten Situationen fehlerverzeihender sein. Ein Rallyeauto kann es einem Fahrer ermöglichen, neue Linien auszuprobieren oder Kurven auf unterschiedliche Weise anzugreifen, und im Gegensatz zu Einsitzer bedeutet dies nicht immer, dass man viel Zeit verliert. Und es ist dieser Fahrstil, den Vettel am vergangenen Wochenende genossen hat und von dem er gerne mehr kosten würde.

«Ich denke, es ist etwas, das es als Fahrer sehr befriedigend ist, mit dem Auto zu spielen und mehr Spielraum zu haben», sagte Vettel. «Normalerweise korrigiert man das Auto sofort, wenn es aussteigt, und man hat etwas Zeit verloren. Hier ist meiner Meinung nach viel mehr Grau. Du bist seitwärts, vielleicht ist das Timing ein bisschen daneben, aber du kannst jetzt korrigieren. Natürlich muss man in dieses wirklich kleine Fenster hineingehen, um perfekt zu sein. Und man hat den Unterschied gesehen! Aber es ist definitiv etwas, das mir Spaß macht.»

Ob der Rallyesport eine praktikable Option für Vettel ist, bleibt abzuwarten, aber wenn sich die Gelegenheit ergeben sollte, könnte man garantieren, dass er die Chance nutzen würde, und es besteht kein Zweifel, dass er die ganze Zeit über ein Daniel-Ricciardo-ähnliches Grinsen tragen würde .