Race of Champions: Bottas out, Vettel gegen eine Frau

Sebastian Vettel und Mick Schumacher in Schweden

Der erste Gegner von Sebastian Vettel beim «Race of Champions» in Schweden ist eine Gegnerin: Valtteri Bottas musste kurzfristig absagen, für ihn springt die Finnin Emma Kimiläinen ein.

Dieses Duell hatte Sprengkraft: Schon im ersten Achtelfinale des «Race of Champions» sollten die GP-Sieger Sebastian Vettel und Valtteri Bottas aufeinander treffen. Aber dazu wird es nicht kommen: Denn der langjährige Mercedes-Pilot Bottas musste «wegen anderer Verpflichtungen» kurzfristig absagen, die Organisatoren haben Team Finnland mit Emma Kimiläinen ergänzt, die in der Formel-W-Meisterschaft 2021 Gesamtdritte wurde hinter Jamie Chadwick und Alice Powell und in Spa-Francorchamps gewinnen konnte.

Damit steht fest: Nachrückerin Kimiläinen tritt in der ersten Runde gegen Sebastian Vettel an, im Nationen-Wettbewerb fährt Emma neben dem zweifachen Formel-1-Champion Mika Häkkinen.

Die 32-jährige Finnin ist begeistert: «Mika ist ein Held meiner Kindheit. Ich sass am Sonntag jeweils wie festgeleimt vor dem Fernseher, wenn er Formel 1 gefahren ist. Es ist eine grosse Ehre für mich, an seiner Seite fahren zu dürfen.»

Die Organisatoren des RoC sind für die erste Ausgabe des Wettbewerbs auf Schnee und Eis auf fast alles vorbereitet. Neben Kimiläinen ist auch der zweifache DTM-Meister Timo Scheider als Reservist nach Schweden gefolgen, bei den Offroadern sind die zwei Rallycross-Piloten Andreas Bakkerud (Norwegen) und Anton Marklund (Schweden) zum Einspringen bereit.



Hier nochmals die Mannschaften:



Deutschland: Mick Schumacher und Sebastian Vettel

Finnland: Valtteri Bottas und Mika Häkkinen

Latein-Amerika: Helio Castroneves und Benito Guerra jr.

USA: Jimmie Johnson und Colton Herta

Frankreich: Sébastien Loeb und Didier Auriol

Team Nordic: Johan Kristoffersson und Tom Kristensen

Norwegen: Petter Solberg und Oliver Solberg

eROC All Stars: Fahrer noch offen

Schweden: Timmy Hansen und Mattias Ekström

Grossbritannien: David Coulthard und Jamie Chadwick



Wer ab Samstag, 4. Februar gegen wen antritt, sehen Sie in unserer Story.