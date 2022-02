Vettel und Schumacher: Frühes Aus in Schweden

Beim Race of Champions in Schweden mussten sich die deutschen Formel-1-Profis Sebastian Vettel und Mick Schumacher im Viertelfinale gegen das US-Team von Jimmie Johnson und Colton Herta geschlagen geben.

Die Auslosung für die 31. Auflage des Nationen-Cups im diesjährigen «Race of Champions» ergab, dass sich Sebastian Vettel und Mick Schumacher in der Vorrunde gegen das «eROC All Stars» Team der Sim-Racer Lucas Blakeley und Jarno Opmeer behaupten mussten. Auf Schnee und Eis trat zunächst Vettel gegen Blakeley an, wobei sich letzterer mit acht Hundertsteln gegen den vierfachen Formel-1-Champion behaupten konnte.

«Was ist da gerade passiert?», twitterte der Sim-Racer, der viel Lob für seinen Auftritt bekam. In der Folge setzten sich die beiden GP-Stars aber gegen ihre Gegner mit 3:1 durch, womit sie ins Viertelfinale einzogen.

Dort bekamen sie es mit dem siebenfachen NASCAR-Champion Jimmie Johnson und dem letztjährigen Gesamtfünften der IndyCar-Serie, Colton Herta zu tun. Vettel unterlag im Duell gegen Johnson, Schumacher setzte sich gegen Herta und Johnson durch.

Im entscheidenden Zweikampf musste sich Vettel Herta stellen, Letzterer setzte sich am Ende mit rund zwei Zehnteln Vorsprung durch und sorgte damit für das frühe Aus des deutschen Duos. Den Gesamtsieg im Nationen-Cup sicherte sich Petter Solberg und Oliver Solberg für das Team Norwegen.

«Ich hatte heute sehr viel Spass und wir haben unseren Teil gemacht, aber letztlich war es nicht genug», kommentierte Mick die deutsche Niederlage bei den Kollegen von «Sky». Nun hoffen die beiden auf einen erfolgreichen Auftritt im Einzel-Wettkampf, der am morgigen Sonntag ausgetragen wird.

Dort muss sich Schumacher in der Vorrunde nach der Absage von Valtteri Bottas gegen Jamie Chadwick behaupten, im Achtelfinale tritt er gegen den Sieger des Duells Herta gegen Helio Castroneves an. Vettel kämpft im Achtelfinale gegen die letztjährige W-Series-Gesamtdritte Emma Kimiläinen an. Der Wettbewerb wird exklusiv auf Sky übertragen (ab 12 Uhr).