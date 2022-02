Toyota in Schweden zurück an die Tabellenspitze

Toyota möchte beim zweiten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft in winterlichen Schweden wieder zurück an die Tabellenspitze der Herstellerwertung und fühlt sich bestens vorbereitet.

Das Team beabsichtigt, auf dem vielversprechenden Start in die neue Rally1-Ära der WRC bei der Rallye Monte-Carlo im vergangenen Monat aufzubauen, wo sich der GR Yaris mit Hybridantrieb bei seinem Debüt als zuverlässig und schnell erwies und nur auf der vorletzten Etappe grausam am Sieg gehindert wurde. Da Schweden in dieser Saison nicht Teil von Sébastien Ogiers Programm ausgewählter Rallyes ist, wird Esapekka Lappi seinen ersten Start in den Farben des Teams seit 2018 bestreiten. Kalle Rovanperä wird als bestplatzierter Fahrer in der Gesamtwertung als erstes Fahrzeug auf die schwedischen Winterpisten müssen, nachdem er Vierter geworden ist und die Power Stage der Rallye Monte-Carlo gewonnen hat. Elfyn Evans war Teil des Führungskampfes in Runde eins, bevor ein kleiner, aber kostspieliger Fehler seine Chancen auf ein starkes Ergebnis beendete; Er hofft auf eine Wiederholung des letzten Besuchs der Meisterschaft in Schweden im Jahr 2020, als er seinen ersten Sieg für Toyota erzielte. Wie bei jeder Rallye in dieser Saison wird Takamoto Katsuta einen zusätzlichen GR Yyrias Rally1 für TGR WRT Next Generation fahren.

Für dieses Jahr ist die Rallye Schweden weiter nach Norden in ein neues Zuhause in Umeå, der größten Stadt Nordschwedens, umgezogen. Seine Lage liegt näher am Polarkreis, was bedeutet, dass extreme Winterbedingungen wahrscheinlicher sind. Die Etappen werden alle brandneu für die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) sein, aber die Eigenschaften, die sie zu einer der beliebtesten und spektakulärsten Rallyes im Kalender machen, bleiben bestehen. Spezielle Spikereifen beißen sich in die Oberfläche, um Grip auf Straßen zu bieten, die von Schneebänken gesäumt sind, auf die sich die Fahrer stützen, um mehr Geschwindigkeit durch die Kurven zu bringen.

Toyota hat sich in den letzten Wochen mit zwei Testtagen auf Schnee und Eis für jeden Fahrer vorbereitet: einen in Finnland und einen in Schweden.

Nach einem Shakedown am Donnerstag beginnt die Rallye am Freitagmorgen mit einer Schleife von drei Prüfungen nördlich von Umeå. Dazu gehört auch die längste Prüfung der Rallye, Kamsjön, mit 27,81 Kilometern. Alle drei werden am Nachmittag wiederholt, bevor eine kurze Sprint-Prüfung in Umeå selbst den Tag abrundet. Eine längere Version der Umeå-Etappe wird am Samstag zweimal gefahren, ebenso wie zwei weitere Tests im Westen der Stadt. Die letzte Etappe am Sonntag findet im Nordwesten mit zwei Etappen statt, die zweimal gefahren werden.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Auch wenn das Glück bei der Rallye Monte-Carlo nicht auf unserer Seite war, konnten wir die Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit des GR Yaris Rally1 sehen und das gibt uns viel Mut, nach Schweden zu fahren. Als Fahrer habe ich einige gute Erinnerungen an die Rallye Schweden, einschließlich des ersten Sieges für unser Team im Jahr 2017. Es war in der Vergangenheit eine erfolgreiche Veranstaltung für uns, aber alle gehen auf einem ähnlichen Niveau in Bezug auf die Erfahrung mit dem Neuen hinein. Die Rallye findet außerdem in einem völlig neuen Gebiet rund um Umeå statt, wo uns eine gute Schneemenge garantiert sein sollte und das Profil der Etappen anders sein wird, als wir es bisher gewohnt waren. Es ist großartig, Esapekka bei seinem ersten Event mit uns in dieser Saison wieder in unserer Aufstellung willkommen zu heißen: Wie Elfyn und Kalle war er unter diesen Bedingungen schon zuvor stark und ich glaube, dass alle vier Toyota-Fahrer das Potenzial für eine wirklich gute Leistung haben Wochenende, wenn alles gut für sie läuft.»

Elfyn Evans: «Wir sind bei der ersten Rallye nicht so ins Jahr gestartet, wie wir es wollten, aber der einzige kleine Vorteil ist, dass unsere Straßenposition für Schweden etwas besser sein sollte. Das wollen wir so gut wie möglich nutzen und wie immer so gut wie möglich abschneiden. Da alles so neu ist, gab es bei unseren Tests auf Schnee und Eis viele verschiedene Dinge auszuprobieren, aber insgesamt fühle ich mich wohl – obwohl es immer schwer ist, genau zu sagen, wie schnell man auf dieser Oberfläche ist. Wir haben uns auch die vom Veranstalter bereitgestellten Videos der Etappen angesehen, und sie sehen stellenweise sehr schnell aus, aber auch mit einigen sehr engen und technischen Abschnitten.“

Kalle Rovanperä: «Insgesamt war ich sehr zufrieden mit unserem Wochenende in Monte Carlo. Wir sind an einem schwierigen Ort gestartet, haben aber gemeinsam mit dem Team viel daran gearbeitet, mein Gefühl im Auto zu verbessern. Die Extrapunkte in der Power Stage zu holen bedeutet natürlich, dass wir zuerst in Schweden auf die Straße gehen und dort am ersten Tag eine Straßenreinigung durchführen müssen. Aber wir werden unser Bestes geben, um am Ende des Wochenendes so viele Punkte wie möglich zu holen, und hoffentlich können wir trotzdem eine wirklich gute Rallye haben. Beim Testen haben wir mit dem Schnee-Setup für das neue Auto bei Null angefangen und es fühlte sich am Anfang etwas schwierig zu fahren an, aber zusammen mit unseren Teamkollegen denke ich, dass wir während der beiden Tests einige gute Schritte in die richtige Richtung gemacht haben.»

Esapekka Lappi, der sich den dritten Yaris mit Sébastien Ogier teilt: «Ich freue mich sehr auf diesen Moment. Noch einmal auf höchstem Niveau anzutreten, darauf habe ich mich schon lange gefreut. Es hat sich sehr natürlich angefühlt, in den letzten Wochen und während der Tests wieder mit dem Team zusammenzuarbeiten. Mein Gefühl bei der GR Yaris Rally1 war schon von Anfang an recht gut und wird Schritt für Schritt besser. Ich denke, die Events, die ich letztes Jahr mit einem Rally2-Auto gemacht habe, helfen mir sehr dabei, zu verstehen, wie man diese Autos am besten fährt. Die Rallye Schweden ist eine Veranstaltung, die mir immer Spaß gemacht hat, und ich war dort immer konkurrenzfähig. Wir müssen uns daran erinnern, dass seit meiner letzten Rallye fünf Monate vergangen sind, aber ich glaube, dass wir das Tempo halten können, und ich möchte um das Podium kämpfen – das ist mein Mindestziel. Es wird nicht einfach, aber ich glaube, es ist möglich.»