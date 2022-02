Mexiko will in die Weltmeisterschaft zurück 13.02.2022 - 17:00 Von Toni Hoffmann

© Toyota Sébastien Ogier gewann 2020 in Mexiko

Die Corona-Pandemie hat Mexiko aus dem Kalender der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) zwei Jahre in Folge gekegelt, nun organisiert Mexiko wieder die Nation’s Rally Guanajuato, um so in die WRC zurückkehren zu können.