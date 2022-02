Rovanperä keine Angst vor der Rolle als Schneepflug

Kalle Rovanperä wird als der in der Tabelle bestplatzierter Starter beim zweiten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft in Schweden als erstes Fahrzeug auf die wahrscheinlich verschneiten Pisten starten.

Der achtfache Champion Sébastien Ogier, nach seinem zweiten Platz beim Saisonauftakt in Monte Carlo auch Tabellenzweiter, bestreitet bekanntlich in diesem Jahr ein Kurzprogramm und startet daher auch nicht im Toyota GR Yaris Rally1 in Schweden. Sébastien Loeb, beim Debüt in Ford Puma Rally1 Hybrid Sieger in Monte Carlo und somit Tabellenführer, stuft weiter seinen Start beim Saisonauftakt als einmalig ein und wird daher auch nicht in Schweden sein.

Damit ist Kalle Rovanperä, in Monaco im Toyota GR Yaris Rally1 zwar Vierter, aber nach dem Sieg auf der Power Stage und den fünf Bonuspunkten Tabellendritter, in Schweden der am besten platzierte WM-Pilot und muss daher vor Craig Breen (Ford Puma Rally1) als Erster auf die Ende Februar wahrscheinlich verschneiten Pisten rund um die neue Drehscheibe Umea weiter nördlich in Schweden. Rovanperä sagt, er mache sich keine Sorgen darüber, bei der Rallye Schweden (24. bis 27. Februar) als Erster auf der Straße zu fahren.

«Es kann schwierig sein, in Schweden als Erster auf die Strecke zu müssen», sagte er, «aber wir werden unser Bestes geben. Das Wichtigste ist natürlich, die Punkte in der Tasche zu haben und so aus Monte-Carlo zu kommen, das ist schön.»

Rovanperä hatte einen schlechten Start in den französischen Alpen und lag nach der Eröffnungsnacht auf dem elften Gesamtrang hinter dem WRC2-Führenden Eric Camilli. Unterstützt von Ingenieur Taavi Ellermaa nahm Rovanperä große Änderungen an seinem GR Yaris Rally1 vor, um das Setup zu verbessern. Nach dem zweiten Tag war er immer noch ein bescheidener Neunter, aber auf der vorletzten Etappe passte alles, als er mit zwei Bestzeiten auf den vierten Platz vorstürmte.

«Wir waren in Schwierigkeiten und mussten arg kämpfen», gab er zu. «Aber schließlich konnten wir das Auto viel besser für mich machen und dann konnte ich mich viel besser darauf einstellen. Was haben wir getan? Wir haben alles gemacht! Das Auto war komplett anders als zu Beginn und wir haben viele, viele Änderungen vorgenommen. Es war wirklich gut zu sehen und ein großes Dankeschön an meinen Ingenieur, der mich mit dem Auto alles versucht hat, all die neuen Dinge zu finden. Schließlich war es in Monte ein gutes Wochenende und wir befinden uns in dieser guten Position, um die Meisterschaft anzuführen. Mal sehen, was wir mit den nächsten Rallyes machen können. Wir müssen beim Test einfach richtig hart arbeiten und zu Beginn der Rallyes besser vorbereitet sein.»

Rovanperä wird auf ein mehr Glück hoffen als 2021, als er in Kroatien am ersten Tag einer WRC-Veranstaltung als jüngster Tabellenführer aller Zeiten als erstes Fahrzeug auf die Asphaltpiste musste. Nach dem zweiten Lauf der letzten Saison in seiner finnischen Heimat in Lappland führte er die Meisterschaft an, baute aber auf der ersten Prüfung einen Unfall und schied aus.