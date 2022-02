Latvala/Toyota: «Schön, dass Lappi wieder da ist»

Jari-Matti Latvala, der es gewohnt ist, als Fahrer auf dem Schnee zu glänzen, möchte diese schwedische Rallye zum ersten Mal als Teamchef von Toyota Gazoo Racing gewinnen und freut sich auf Esapekka Lappi.

Frustriert darüber, mit seinem Team die Rallye Monte-Carlo nicht gewonnen zu haben, hofft der Finne natürlich, den neuen Toyota GR Yaris Rall1 zum ersten Mal in seiner Geschichte triumphieren zu sehen.

«Auch wenn das Glück bei der Rallye Monte-Carlo nicht auf unserer Seite war, konnten wir die Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit des GR Yaris Rally1 sehen und das gibt uns großen Ansporn, bevor es nach Schweden geht. Als Fahrer habe ich gute Erinnerungen an die Rallye Schweden, einschließlich des ersten Sieges unseres Teams im Jahr 2017. Es war in der Vergangenheit eine erfolgreiche Veranstaltung für uns, aber alle gehen mit ähnlichen Erfahrungen mit neuen Autos bei diesen Bedingungen dorthin.»

Für Toyota Gazoo Racing wird es bei dieser Veranstaltung viele Neuerungen geben, zunächst natürlich bei der Strecke, aber auch mit der Rückkehr von Esappeka Lappi als offiziellem Fahrer.

«Außerdem findet die Rallye in einem völlig neuen Gebiet rund um Umeå statt, wo wir sicher sein sollten, dass es eine gute Menge Schnee gibt und das Streckenprofil anders sein wird, als wir es bisher gewohnt waren. Es ist großartig, Esapekka Lappi zu seiner ersten Rallye mit uns in dieser Saison wieder in unserem Team zu sehen: Wie Elfyn und Kalle hat er unter diesen Bedingungen bereits gute Leistungen gezeigt, und ich denke, die vier Fahrer von Toyota Gazoo Racing haben das Potenzial, ein wirklich gutes Wochenende zu haben, wenn alles gut für sie läuft.»