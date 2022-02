M-Sport: Mit Traumstart ins Winter-Wunderland

Nach einem Traumstart in die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Monte Carlo bereitet sich das M-Sport Ford World Rally Team nun darauf vor, die winterlichen Bedingungen der Rallye Schweden in Angriff zu nehmen.

In diesem Jahr führt die Rallye nach Umea, auf der Suche nach beständigeren, schneereicheren Bedingungen. Bei der Rallye wird die neue Ära der Hybrid-Rally1-Autos zum ersten Mal auf den 17 Prüfungen der Veranstaltung mit einer Gesamtdistanz von 265 Kilometern Schnee und Eis bewältigen. Nach ein paar arbeitsreichen Wochen mit der Umstellung der Autos auf Schneespezifikationen und der zusätzlichen Herausforderung, ein neues Auto für Adrien Fourmaux zu bauen, führte das M-Sport-Team letzte Woche erfolgreiche Tests vor der Veranstaltung durch. Nach einem Testtag für jede Crew ist das Team nun bestens gerüstet für den Eventstart am Freitagmorgen.

Craig Breen von M-Sport, der derzeit Gesamtvierter in der Fahrerwertung ist, wenn auch Gesamtzweiter, wenn man Sébastien Loeb und Sébastian Ogier (die keine volle Saison absolvieren) außer Acht lässt, hat bis heute eine starke Erfolgsbilanz auf Schnee vorzuweisen. Der Ire möchte unbedingt sein Können bei den Hochgeschwindigkeits-Schneetests unter Beweis stellen, um ein zweites Podiumsergebnis in Folge zu erreichen.

Nach seiner allerersten WRC-Bestzeit absolvierte Gus Greensmith eine norwegische nationale Rallye in einem Ford Fiesta Rally2, um sich an die speziellen Bedingungen und den Fahrstil zu gewöhnen. Der junge Engländer will an sein Ergebnis in Monte Carlo anknüpfen und strebt nach seinem ersten Sieg auf einer losen Oberflächenetappe.

Fourmaux verbrachte im Vorfeld der Rallye einige Zeit im M-Sport Hauptquartier in Cumbria und half seinen Technikern nach seinem schweren Unfall beim Saisonauftakt beim Bau eines neuen Autos. Der Franzose strebt eine solide Leistung in Schweden an, aufbauend auf seiner begrenzten Erfahrung mit Schnee-Events, nachdem er bisher nur zwei Events mit Allradfahrzeugen absolviert hat, wird der junge Franzose versuchen, seine Saison 2022 wieder fest auf Kurs zu bringen .

In Schweden beginnt das WRC2-Programm von M-Sport mit zwei Fiesta Rally2, die das Team repräsentieren. Der finnische Youngster Jari Huttunen kehrt nach einem erfolgreichen Debüt mit M-Sport Ende letzten Jahres in Monza zurück, zusammen mit dem aufstrebenden schwedischen Star Mattias Adielsson, der seinen ersten Start für M-Sport bei seinem Heim-WM-Event machen wird.

Bei der Rallye Schweden startet auch die FIA Junior WRC Championship, bei der in diesem Jahr sechs aufstrebende Rallye-Talente in identischen Fiesta Rally3-Fahrzeugen bei fünf Veranstaltungen gegeneinander antreten werden.

Richard Millener, Teamchef, sagte: «Nach dem Erfolg in Monte mit einem 1-3-5-Ergebnis liegt unser Fokus auf dem Weg nach Schweden darauf, dieses Ergebnisniveau zu halten. Craig geht in einer sehr starken Position in diese Veranstaltung, und da M-Sport Ford derzeit die Herstellerwertung anführt, konzentrieren wir uns diese Woche voll und ganz auf solidere Ergebnisse. Die Schnee- und Eisbedingungen werden eine Herausforderung für unsere nicht-skandinavischen Crews sein, aber wir gehen mit einem Auto in diese Veranstaltung, von dem wir wissen, dass es stark und äußerst konkurrenzfähig ist, also sind wir optimistisch, dass wir auf dem Erfolg von Monte Carlo aufbauen können. Ich denke, wir werden auf diesen schnellen Schneepisten einen größeren Einfluss der neuen Hybridautos sehen, aber das Team in Dovenby hat weiterhin sehr hart daran gearbeitet, sicherzustellen, dass die Autos für die Herausforderung bereit sind.“

Craig Breen meinte: «Ich freue mich sehr auf die neue Rallye in Umea. Ich bin die Rallye in Torsby schon oft gefahren, aber diesmal wird es komplett neu und ich freue mich auf tolle Bedingungen. Das ist die erste Rallye auf losem Untergrund mit den neuen Autos und dem Puma-Hybrid, also wird es hoffentlich gut. Natürlich starten wir auf der ersten Etappe weit vorne, das wird also etwas Neues für mich sein. Zweites Auto auf der Straße zu sein, wird nicht die beste Voraussetzung sein, aber ehrlich gesagt ist es eine Herausforderung, auf die ich mich freue. Ich hoffe auf eine gute Veranstaltung, versuche, mehr Vertrauen in das Auto aufzubauen, wie wir es in Monte Carlo getan haben, und zu sehen, ob wir ein weiteres starkes Ergebnis erzielen können. Das Wichtigste ist, die Meisterschaftsposition auf dem Weg nach Kroatien stark zu halten, also mal sehen, wie es läuft.»

Gus Greensmith führte an: «Wir freuen uns auf die Rallye Schweden, besonders jetzt, wo sie in Umea stattfindet. Nach dem, was wir gesehen haben, sehen die Strecken sehr, sehr schnell aus, einige der schnellsten, die ich je gesehen habe, das wird also wirklich aufregend. Im Allgemeinen klingen die Bedingungen großartig, also freuen wir uns darauf, große Schneebänke zum Anlehnen zu haben. Nach meinen bisherigen Erfahrungen beim Testen des Puma im letzten Jahr auf losem Untergrund fühlt sich die Balance des Autos und alles großartig an, also freuen wir uns auf dieses.»

Adrien Fourmaux erklärte: «Ich freue mich sehr, nach zwei Jahren nach Schweden zurückzukehren, und es sieht so aus, als würden wir gute Straßenbedingungen für diese berühmte Rallye haben. Die Atmosphäre ist so besonders, da dies die einzige Veranstaltung mit 100 Prozent Schnee ist, also freue ich mich immer darauf, da ich gerne auf Schnee fahre. Natürlich möchte ich ein gutes Ergebnis, aber vor allem möchte ich es genießen und etwas Erfahrung auf diesem Belag sammeln. Für mich ist es das erste Mal in einem WRC-Auto auf Schnee, also wird es ein ziemlich großer Schritt, aber ich freue mich sehr darauf.»