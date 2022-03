Veranstalter verschärft Bedingungen auf Sardinien

Die Organisatoren der Rally Italien-Sardinien, fünfter Lauf zur Weltmeisterschaft vom 2. bis 5. Juni, haben die Bedingungen der zweiten Schotterrallye des Jahres verschärft.

Ein neuer Zeitplan, der den ursprünglichen Februar-Fahrplan ersetzt, zeigt einen äußerst anspruchsvollen Samstag mit acht schnellen Schotterprüfungen ohne echten Service. Die Servicepause zur Mittagszeit in Alghero wurde gestrichen und die einzige Pause für die Teilnehmer ist eine Reifenwechselzone in Buddusò.

Algheros Strandpromenade im Westen der Mittelmeerinsel, die von 2014 bis 2020 Austragungsort der Rallye war, bleibt auch nach einem Jahr in der Ostküstenstadt Olbia Dreh- und Angelpunkt. Während der Auftakt am Donnerstagabend in den Vororten der Stadt Olbia-Cabu Abbas unverändert bleibt, wurden an den folgenden drei Tagen erhebliche Änderungen vorgenommen. Die Updates kürzen den Zeitplan um fast 150 km auf den Verbindungsstrecken.

Nach einem Neustart am frühen Morgen am Freitag folgt nach einem Doppellauf durch Terranova und Monti di Alà wie ursprünglich geplant der Service in Alghero. Am späten Nachmittag und frühen Abend stehen nun die Nordküsten-Entscheidungen in Osilo – Tergu, die nach einem Jahr Abwesenheit zurückkehren, und Sedini – Castelsardo auf dem Programm. Beide sollten 24 Stunden später gefahren werden.

Der Samstag beginnt am Vormittag mit zwei Durchgängen von Tempio Pausania und Erula-Tula, die zuvor für Freitagnachmittag geplant waren. Der Nachmittag wird auf den klassischen Straßen in der Region Monte Acuto ausgetragen. Für den Morgen ist eine zweifache Passage über die Prüfungen Coiluna - Loelle und Monte Lerno geplant, der den berühmten Mickey's Jump aufweist und die einzige Prüfung ist, die in allen 19 Ausgaben des Insel-Events enthalten ist.

Das kurze Finale am Sonntag nördlich von Alghero kehrt zu seinem traditionelleren Verlauf zurück. Cala Flumini und nicht Olmedo Monte Baranta eröffnet die Action, bevor die Teilnehmer die malerische Prüfung Sassari - Argentiera in Angriff nehmen. Die beiden Prüfungen werden wiederholt, wobei der zweite Durchgang die mit Bonuspunkten gewertete Wolf Power Stage bildet.

Die Rallye umfasst immer noch 21 Etappen, aber die Wettbewerbsdistanz wurde um eine Handvoll Kilometer auf 308,63 km verkürzt.