Hyundai mit Suninen und Zaldivar in der WRC2

Hyundai Motorsport wird 2022 zwei Hyundai i20 N Rally2-Fahrzeuge in der Klasse WRC 2 der Weltmeisterschaft einsetzen mit dem finnischen Fahrer Teemu Suninen und dem Paraguayer Fabrizio Zaldivar bei sieben Rallyes.

Hyundai Motorsport möchte auch um den Titel der FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2 (WRC2) 2022 kämpfen, wobei Teemu Suninen und Fabrizio Zaldivar in dieser Saison den südkoreanischen Automobilhersteller in der Kategorie vertreten.

Als Teil seines kontinuierlichen Engagements zur Förderung von Rallye-Talenten werden dieses Jahr zwei Hyundai i20 N Rally2-Fahrzeuge bei sieben WRC-Veranstaltungen eingesetzt, beginnend mit der Rallye Portugal (19. bis 22. Mai). Die Autos werden für eine dritte Saison in Folge vom RedGrey Team eingesetzt und treten unter Hyundai Motorsport N an.

Mit einer neuen Aufstellung, die sich durch eine starke Mischung aus Erfahrung und Talent auszeichnet, ist Hyundai Motorsport zuversichtlich, dass es sein Titelziel erreichen kann. Der Finne Teemu Suninen wurde bei der Rallye Spanien 2021 mit dem Hyundai i20 N Rally2 Zweiter in der WRC2-Klasse, bevor er Ott Tänak im Hyundai i20 Coupé WRC bei der Rallye Monza vertrat. Neben seiner beachtlichen WRC-Erfahrung hat Suninen 15 Podestplätze und sechs Siege in der WRC2-Klasse errungen. Für die Saison 2022 wird Suninen erneut von Beifahrer Mikko Markkula unterstützt.

Suninen sagte: «Ich freue mich sehr, wieder mit Hyundai Motorsport zusammenzuarbeiten und mit dem Hyundai i20 N Rally2 eine komplette WRC2-Saison zu bestreiten. Mikko und ich hatten bereits einen kleinen Vorgeschmack auf unseren Einsatz bei der Rallye Spanien im vergangenen Jahr, wo wir Zweiter wurden. Die Möglichkeit, an regelmäßigen Rallyes teilzunehmen und an der Entwicklung des Autos mitzuwirken, war für mich der Grund, warum dies dieses Jahr ein attraktives Angebot war. Ich habe das Potenzial, nicht nur ein konkurrenzfähiges Rallyepaket zu schaffen, sondern mit der Unterstützung der Teams in Estland und Alzenau auch als Fahrer zu wachsen.»

Der paraguayische Fahrer Fabrizio Zaldivar hat Erfahrung im Wettbewerb mit Fahrzeugen von Hyundai Motorsport, nachdem er mit dem von Hyundai Paraguay unterstützten Hyundai i20 R5 an der paraguayischen Meisterschaft 2021 teilgenommen hat. Er wird in seiner ersten WRC2-Saison mit Beifahrer Carlos del Barrio antreten.

Zaldivar meinte: «Das ist der bisher wichtigste Moment in meiner Karriere. Bei einem Hersteller einzusteigen und Zugang zu einer Fülle von Unterstützung und Erfahrung zu haben, ist der Traum eines jeden Fahrers. Mein Ziel ist es, bei jeder Rallye eine konstante Leistung zu bringen. Es wird einige Zeit dauern, bis ich mit dem Auto auf Touren komme, aber ich möchte mich im Laufe der Saison verbessern. Ich bin in den letzten beiden Saisons mit dem Hyundai i20 R5 in Paraguay angetreten und habe letztes Jahr einen Titel gewonnen, also hoffe ich auf einen ähnlichen Erfolg mit dem Hyundai i20 N Rally2.»

In Vorbereitung auf den Start der Kampagne werden beide Crews Tests mit dem Hyundai i20 N Rally2 vor dem Event durchführen, um sich mit dem neuen Auto in seiner ersten vollen Wettbewerbssaison auf den Bühnen der Welt vertraut zu machen.

Der stellvertretende Teamdirektor Julien Moncet sagte: «Unser Engagement in der WRC2 ist nach wie vor ein kritisches Element unserer Motorsportaktivitäten, und wir freuen uns auf eine weitere spannende Saison. Die Wettbewerbskategorie bietet uns eine hervorragende Plattform, um die aufstrebenden Stars der Rallye zu entwickeln und unsere Customer Racing-Autos an der Spitze des Sports auf Herz und Nieren zu prüfen. Wir freuen uns, Teemu Suninen, der uns letztes Jahr bei seinem Debüt im Hyundai i20 N Rally2 in Spanien beeindruckt hat, für eine volle Saison in unserem Team begrüßen zu dürfen. Fabrizio Zaldivar ist auch eine hervorragende Ergänzung unserer Aufstellung, ein beständiger Leistungsträger in der WRC3 und ein aufgehender Stern im Rallyesport. Unsere Customer Racing-Abteilung hat den Winter über unermüdlich daran gearbeitet, den Hyundai i20 N Rally2 für seine erste volle Wettbewerbssaison weiterzuentwickeln, und wir glauben, dass wir mit dem Talent von Teemu und Fabrizio am Steuer den WRC2-Titel in diesem Jahr nach Hause holen können.»