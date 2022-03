Neuville fordert mehr Tempo bei der Entwicklung

Thierry Neuville hat davor gewarnt, dass es trotz des ersten Podestplatzes in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Schweden noch viel zu tun gibt, um den Hyundai i20 N Rally1 auf den neuesten Stand zu bringen.

Das im unterfränkischen Alzenau ansässige Team erlebte im Januar bei der Rallye Monte-Carlo einen äußerst enttäuschenden Auftakt in die Ära der WRC mit Hybridantrieb. Danach setzte Thierry Neuville mit dem zweiten Platz beim zweiten WRC-Lauf im winterlichen Schweden ein kleines Ausrufezeichen. Allerdings hat Neuville seine Hyundai-Kollegen aufgefordert, sich nicht von der schwedischen Leistung überrumpeln zu lassen.

«Wir wissen, dass wir noch nicht so weit sind», sagte der Belgier. «Wir wissen, dass wir das Auto nicht dort haben, wo wir es haben wollen, aber es ist gut, dass wir jetzt vor Kroatien diese Pause haben, und ich bin sicher, dass wir mit Hochdruck am Auto arbeiten können, um es auf Asphalt besser zu machen. Hoffentlich können wir konkurrenzfähig sein, wenn wir dort ankommen. Ich weiß, dass alle dafür arbeiten, und ich weiß, dass wir die volle Unterstützung der Koreaner in Seoul haben.»

Neuville lobte die Arbeit des stellvertretenden Teamchefs Julien Moncet, der nach dem plötzlichen Abgang von Andrea Adamo im Dezember die Leitung des Teams übernahm. «Er macht einen guten Job, er motiviert alle. Ich denke, das Ergebnis, das wir aus Schweden mitgenommen haben, ist vielversprechend für die Zukunft», fügte Neuville hinzu.

Sowohl Neuville als auch Ott Tänak führten in Schweden, der Este holte vier Bestzeiten und Neuville zwei.

Die Rallye Kroatien im nächsten Monat (21. bis 24. April) markiert die erste reine Asphalt-Rallye für die neue Fahrzeuggeneration.