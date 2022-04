Östberg fordert Breen in San Remo heraus

Mads Ösberg bei der Rally of Nations

© rally of nations

Mads Östberg, der die Einzelwertung der Rally of Nations in Mexiko gewonnen hat, tanzt in diesem Jahr auf einigen Hochzeiten, um auf sich für eine Rückkehr in die Weltmeisterschaft (WRC) aufmerksam zu machen.

Etwa unter dem Motto «Hey Leute, ich bin noch da» hofft Mads Östberg, 2020 mit Citroën Titelgewinner in WRC2-Wertung und im Vorjahr hinter Andreas Mikkelsen dort Vizechampion, auf eine komplette Rückkehr in die Weltmeisterschaft. Deshalb ist der Norweger auf mehreren Bühnen vertreten.

Am Wochenende startet er in einem Citroën C3 Rally2 beim italienischen Rallye-Klassiker in San Remo und fordert den M-Sport-Werkspiloten Craig Breen im Ford Fiesta Rally2 heraus.

Der Ex-Citroën-Werkspilot Östberg dominierte letzte Woche die Rally of Nations Guanajuato und gewann im Skoda Fabia Rally2 13 der 15 Prüfungen bei der Veranstaltung in León. Obwohl Norwegen den Nationentitel aufgrund des Ausfalls von Eyvind Brynildsen verpasste, hatte der WRC2-Champion ein wichtiges individuelles Ziel erreicht: Er schlug Breens M-Sport Ford-Teamkollegen Adrien Fourmaux, selbst ein Reifenschaden auf der letzten Entscheidung, der ihn fast zwei Minuten kostete, konnte seinen Sieg in der Einzelwertung nicht verhindern.

«Dieses Wochenende werde ich ich der Rallye San Remo fahren und Craig Breen treffen, der ein WRC-Fahrer ist», sagte Östberg. «Das wird nicht einfach. Er ist er dreimal diese Rallye gefahren, ich noch nie. Aber ich werde versuchen, ihm einen Kampf zu liefern. Ich möchte zeigen, was ich kann, und ich denke, diese Art von Einzelveranstaltungen zu machen, ist auch eine gute Möglichkeit, meine Leistung zu zeigen, besonders wenn WRC-Fahrer dort sind. Ich kann mit ihnen kämpfen und es bedeutet, dass ich dort noch etwas zu tun habe.»

Während Östberg fast jede Prüfung in Mexiko gewonnen hatte, hielt er den Vorsprung für den wichtigsten Indikator seiner Leistung. Östberg fügte hinzu: «Adrien, der ein WRC-Fahrer im Ford ist, haben wir meiner Meinung nach auf jeder Prüfung deutlich geschlagen, fast eine Sekunde pro Kilometer während der gesamten Rallye. Es war also eine sehr gute Rallye für uns und es war wichtig für mich, auch gegen ihn meine Pace zu zeigen. Wir haben immer noch die Pace und können sehen, dass wir jede Rallye gewinnen können, sogar gegen WRC-Fahrer. Ich hoffe also, dass ich zeigen kann, dass wir eine Fahrt verdient haben, und vielleicht werden wir das in Zukunft sehen.»

Östbergs Hoffnungen auf die Rückeroberung des WRC2-Titels, den er gegen Andreas Mikkelsen verloren hat, scheinen derzeit gering, da kein Deal mit Citroën Racing besteht. Sein Vertrag in der ungarischen Nationalserie bleibt jedoch bestehen, wo seine Saison 2022 mit einem Sieg bei der Salgó-Rallye am Wochenende vor der Rally of Nations begann.

«Im Moment konzentrieren wir uns auf die ungarische Meisterschaft», sagte er. «Wir werden hier oder da ein paar Events machen und vielleicht werden wir einige ERC oder vielleicht ein einzelnes WRC-Event machen, aber es sieht nicht nach einer ganzen Saison aus.»

Sanremo beginnt am Freitagnachmittag und endet am Samstagabend. Östberg wird einen Citroën C3 Rally2 fahren, während Breen, der die Veranstaltung in den letzten zwei Jahren gewonnen hat, zum ersten Mal die neueste Version des Ford Fiesta Rally2 MkII von M-Sport einsetzen wird.