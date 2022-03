Teamchef Millener begrüßt Mexiko-Start von Fourmaux

Richard Millener, Teamchef bei M-Sport Ford, begrüßt den Start seines Schützlings Adrien Fourmaux bei der Neuauflage der Rally of Nations Guanajuato in Mexiko.

Millener denkt, dass dieser Einsatz von Fourmaux am Wochenende in Mexiko für den jungen Franzosen förderlich sein wird. Fourmaux ist einer von einigen Stars der Rallye-Weltmeisterschaft, die die Reise nach León in diesem Jahr antreten. Mexiko zählt seit 2019 nicht mehr zur Rallye-Weltmeisterschaft und hofft mit der Rally of Nations auf eine Rückkehr in den Kalender. Millener sagt, dass die Erfahrung, die klassischen mittelamerikanischen Etappen zu fahren, dem Franzosen nur zugute kommen kann.

«Wir haben eine ziemlich lange Pause im Meisterschaftskalender zwischen Schweden und Kroatien», sagte Millener, «also ist die Chance für Adrien, in einem Fiesta Rally2 auf die Etappen der Rallye MexiKo zu fahren, eine, an der wir sehr interessiert sind und freue mich, ihn dabei zu sehen. Die Rally of Nations ist eine interessante Perspektive, bei der Nationalteams gegeneinander antreten – aber grundsätzlich kann Adrien dies als Gelegenheit nutzen, Erfahrungen auf Straßen zu sammeln, auf denen er noch nie zuvor war, aber wir könnten sehr realistisch in der nächsten Saison bei der WRC zurück sein.»

Fourmaux wird im Team France vom ehemaligen Weltmeister Didier Auriol unterstützt. Teams aus Finnland, Norwegen, Japan, den USA, Großbritannien und natürlich México, um nur einige zu nennen, werden mit zwei Crews in separaten Autos antreten, die beide bei jeder Etappenleistung Punkte sammeln. Matthew Wilson, Mads Østberg und Harri Rovanperä, der Sieger des ursprünglichen Kandidatenturniers der Rallye México im Jahr 2002, gehören zu den Höhepunkten der Teilnehmerliste.

Fourmaux freut sich auf Mexiko: «Ich war noch nie zuvor in Mexiko. Alle haben mir gesagt, dass dies eine wirklich erstaunliche Rallye ist. Die Etappen sind wunderschön, das Land ist wirklich schön und es kommen viele Zuschauer. Ich freue mich sehr auf diese Rallye, um Spaß zu haben und Frankreich zu repräsentieren. Es ist schön, diesen Stilwechsel der Veranstaltung zu haben, und es wird schön sein, einen solchen Teamkollegen zu haben, besonders jemanden, der so berühmt ist wie Didier Auriol!»

Fourmaux weiter: «Es gibt viel, worauf ich mich bei der Rally of Nations freuen kann, und die Straßenprüfung von Guanajuato ist etwas, das ich im Fernsehen verfolgt habe, seit ich mich für die WRC interessiere. Es wird wirklich interessant, dorthin zu gehen und zu sehen, wie dieser Ort mit dem Kopfsteinpflaster und all diesen Fans ist! Aber das Wichtigste ist die Chance, die Prüfungen für das nächste Jahr oder irgendwann in den nächsten Jahren kennen zu lernen.»

Die Rally of Nations beginnt am Freitagabend in Guanajuato und endet am Sonntag, wobei Klassiker wie Otates, Guanajuatito und Derramadero auf dem Programm stehen.