Niki Schelle bei der Rally of Nations in Mexiko

Niki Schelle wird zusammen mit der jungen Beifahrerin Lina Meter Deutschland bei der wieder ins Leben gerufenen Rally of Nations in mexikanischen Guanajuato (1. bis 3. April) vertreten.

Für Deutschland geht der erfahrene Niki Schelle (55), ehemaliger offizieller Opel- und Suzuki-Fahrer, am Steuer eines Renault Clio Rally5 an den Start. Neben ihm sitzt die junge, aber schon erfahrene Beifahrerin Lina Meter. Sein Partner ist Sebastian Barbu, Vizemeister Rumäniens.

Lina Meter: «Es ist eine unglaubliche Ehre, unser Land bei der Rallye of Nations in Guanajuato, Mexiko zusammen mit Niki Schelle vertreten zu dürfen!»

Während bisher nur vier Fahrer der Rally of Nations in Mexiko bekannt waren, haben die Organisatoren das Tempo erhöht, da die Veranstaltung in zehn Tagen beginnt.

Was das französische Team betrifft, wird Adrien Fourmaux von Didier Auriol, Weltmeister von 1994 und jetzt 63 Jahre alt, unterstützt. Kürzlich nahm der Auriol mit Sébastien Loeb am Race of Champions teil, während seine letzte Rallye auf eine Veranstaltung in der Schweiz am Steuer eines DS3 WRC im September 2021 zurückgeht.

Auf der anderen Seite sind die Mannschaften von Spanien, Italien, Deutschland und Norwegen nun komplett. In Spanien wird dann Nil Solans, jüngster Sieger des ERC-Auftakts und ehemaliger Junioren-Weltmeister, dieses Team anführen, begleitet von Pepe Bassas, dem amtierenden ERC3-Junioren-Vizemeister.

In Italien wird der junge Andrea Mabellini (22), 2020 RGT-Cup-Champion und 2021 Clio Trophy by Toksport WRT-Champion, am Steuer eines Renault Clio Rally5 anwesend sein. Sein Teamkollege wird Alberto Battistolli sein, der in dieser Saison am Steuer eines Skoda Fabia Rally2 in der ERC-Meisterschaft angetreten ist.

Auf norwegischer Seite gesellt sich zu Mads Ostberg, der schon lange angekündigt ist, Eyvind Brynildsen, ein ehemaliger norwegischer Rallye-Hoffnungsträger.

Aus finnischer und britischer Sicht sind derzeit Harri Rovanperä und Matthew Wilson vertreten. Auch wenn dieses Team von der Organisation noch nicht bestätigt wurde, wird auch Japan bei dieser atypischen Veranstaltung vertreten sein. So wird das japanische Team, das mit Subaru Imprezas antreten wird, aus Hiroki Arai, einem ehemaligen Mitglied des Toyota-Programms, und Ishii Hironao, dem üblichen Gastgeber der japanischen Rallye-Meisterschaft, bestehen.