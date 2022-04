FIA veröffentlicht neues Sportreglement für Rallye-WM

Anfang April veröffentlichte die FIA das neue WRC-Sportreglement, das insbesondere die Modifizierung der Strafzeit für einen durch das Hybridsystem bedingten Ausfall beinhaltet.

In Artikel 54.2.1 legen die Regeln fest, dass die «normale» Strafe 10 Minuten beträgt, und es gibt einen Zusatz, um die neue Regel in Bezug auf den Hybrid einzuführen:

Für jede versäumte Sonderprüfung oder Super Special Stage: 10 Minuten.

Für jede Wertungsprüfung oder Super Special Stage, die aufgrund eines Sicherheitsproblems im Zusammenhang mit dem Betrieb der Rally1-Hybrideinheit innerhalb der zulässigen Toleranzen verpasst wird (wie in der Referenzversion der Dokumentation und der Hybrid-Bedienungsanleitung definiert, die in den Sportbestimmungen aufgeführt sind), oder wenn ein Fahrzeug, das nicht anderweitig beschädigt ist, vom FIA e-Safety-Delegierten den Befehl erhält, den Wettbewerb zu stoppen (rotes Licht ausgelöst oder kein Licht auf dem LED-Modul sichtbar) und in Quarantäne gestellt wird: 2 Minuten.

In Artikel 68.4.4 verifisieren die Vorschriften eine bereits Mitte März erwähnte Maßnahme mit der Hinzufügung eines Testtages pro Hersteller. Im Jahr 2022 wird jedem Hersteller (wie in Art. 5.2 und nicht in Art. 5.3 definiert) ein weiterer Testtag für die Saison zusätzlich zu dem in Art. 6 vorgesehenen Tag zugeteilt. 68.4.2. Die Tests müssen gemäß Art. 68.1 und 68.4.1 – 68.4.3. entsprechen.

Die dritte Änderung in Artikel 68.4.5 betrifft die Hinzufügung spezifischer Testsitzungen für Pirelli. Die erste davon fand an diesem Donnerstag mit Toyota statt. Im Jahr 2022 kann Pirelli bis zu insgesamt 9 Tage Reifenentwicklungstests auf der Grundlage eines im Voraus vereinbarten Service- und Supportpakets anfordern. Die Hersteller (wie in Art. 5.2 definiert, nicht Art. 5.3) müssen abwechselnd einen Tag lang Entwicklungstests durchführen, in der Reihenfolge, die durch eine von der FIA organisierte Auslosung festgelegt wird. Die Tests müssen gemäß Art. 68.4. entsprechen.