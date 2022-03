Hyundai hofft Asphaltschwäche zu beseitigen

Bei der Rallye Kroatien, die erste reine Asphaltrallye und dritte Station vom 21. Bis 24. April in der Weltmeisterschaft (WRC), hofft Hyundai, die bisherige Asphaltschwäche des i20 N Rally1 beseitigt zu haben.

Das Team aus dem unterfränkischen Alzenau gab zu, dass es die drei brandneuen Hybrid-Werksautos gerade rechtzeitig für die französischen Alpen im Januar fertig gemacht hatte, und die Asphalttests vor der Monte wurden vom Unfall von Thierry Neuville beeinträchtigt. Die dritte Runde in Zagreb wird einen klaren Hinweis darauf geben, wie viel Fortschritt Hyundai Motorsport seit Januar machen konnte.

«Asphalt war definitiv unser Schwachpunkt», sagte Ott Tänak. «Aufgrund des Testreglements können wir nicht zu viel entwickeln. Wir haben im Grunde einen Tag für jeden der drei Fahrer. Wir müssen diese drei Tage gut nutzen. Die Jungs in der Werkstatt arbeiten alle sehr hart und wie ich bereits sagte, sehe ich in diesem Auto ein großes Potenzial.» Tänak hofft, dass die reine Asphaltrallye in Kroatien ihm nach einem miserablen Start in die Saison für den Esten eine Wende in seinem Schicksal beschert.

Teamkollege Neuville demonstrierte beim zweiten WRC-Lauf in Schweden das Tempo und das Potenzial des i20. Der Belgier freute sich über seinen zweiten Platz, teilte aber Tänaks Gefühl, dass Asphalt ein Bereich bleibt, der vom Team Aufmerksamkeit benötigt.

«Ich weiß, dass jeder im Team mit Hochdruck daran arbeitet, das Auto auf Asphalt besser zu machen», meinte Neuville. «Wir wissen, dass wir nicht dort sind, wo wir sein wollen, aber ich bin sicher, dass wir es richtig machen werden und dort konkurrenzfähig sein werden. Schweden war gut – besonders am Freitag. Am zweiten und dritten Tag fehlten mir ein bisschen die Balance und das Selbstvertrauen mit dem Auto, aber es war trotzdem gut, ein paar Punkte für das Team mit nach Hause nehmen zu können.»