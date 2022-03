Toyota-Teamchef Latvala: «Teamorder kein Thema»

Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala sagt, er werde keine Teamorder einsetzen, es sei denn, sie sei am Ende der Saison der Rallye-Weltmeisterschaft 2022 von entscheidender Bedeutung.

Das im finnischen Jyväskylä ansässige Team unter Latvala denkt nicht daran (vorerst), die Reihenfolge seiner Fahrer zu ändern, aber es wurden Fragen bezüglich des rotierenden dritten Autos laut, das zwischen Sébastien Ogier und Esapekka Lappi geteilt wird.

Der Finne Lappi kehrte für die Rallye Schweden letzten Monat zu einem Werks-Toyota Yaris zurück. Sein dritter Podiumsplatz warf die Frage auf, ob das Team ihn bitten würde, später in der Saison bei Rallyes langsamer zu fahren, um die Chancen der Vollzeitfahrer Kalle Rovanperä und Elfyn Evans zu erhöhen.

Latvala sagte: «Als ich Fahrer war, glaube ich, war ich kein Fan von Teamorder und das hat sich jetzt nicht wirklich geändert. Als Team mögen wir Teamorder nicht wirklich und wenn Lappi führt, wenn wir so früh in der Saison sind, und trotzdem die Punkte für das Team holen kann, ist das, sagen wir mal, wichtiger.»

Latvala weiter: «Wenn er vor Kalle oder Elfyn liegt, müssen wir meiner Meinung nach nichts unternehmen. Ich glaube nicht, dass wir in dieser Situation irgendwelche Teamorder machen wollen. Für mich ist die Nutzung der Teamorder erst ganz am Ende des Jahres ein Thema, wenn es darum geht, die Meisterschaft zu sichern.»

Nach einem schwierigen Start in das Jahr liegt Evans 42 Punkte hinter seinem in der Meisterschaft führenden Teamkollegen Rovanperä, mit Ogier und Lappi vor ihm. Das Toyota Gazoo Racing geht mit einem 24-Punkte-Vorsprung auf M-Sport Ford in der Herstellerwertung in die Rallye Kroatien im nächsten Monat.