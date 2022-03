Latvala/Toyota: «FIA etwas zu selbstsicher»

Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala kritisiert die Reduzierung der Zeitstrafen für ausgelassene Prüfungen wegen eines Hybridproblems von zehn auf nun zwei Strafminuten pro Prüfung, das hätte früher kommen müssen.

Inmitten der Pause zwischen Schweden und Kroatien hat die FIA neue Maßnahmen bezüglich des erzwungenen Ausscheidens eines Rally1 aufgrund von Problemen mit dem Hybrid-Kit angekündigt, wodurch die Strafe pro ausgelassener Prüfung auf «nur» zwei Minuten reduziert wird. In einem Interview mit dem finnischen Medium Rallit äußerte sich der Finne zu dieser neuen Regel, die ab der nächsten Rallye in Kroatien gilt.

«Wir haben diese neue Maßnahme mit einem recht positiven Gefühl angenommen. Immerhin ist die Situation ziemlich schwierig, wenn zum Beispiel Tänak bei Rot in Schweden aufgeben muss. Tatsache ist, dass sich die Situation nicht in dem Sinne ändert, dass man nicht mehr um den Sieg kämpft, wenn die Lichter angehen. Da ist die Sache klar.»

Aber mit einer stark reduzierten Strafe, nämlich zehn für einen «normalen» Ausfall, kann ein Teilnehmer, der am Ende des Tages ein Problem mit dem Hybrid-Kit hat, immer noch ein paar Punkte holen.

«Jetzt ist es aber möglich, dass man bei einer Unterbrechung zweier Prüfungen vor Schluss nicht mehr als vier Strafminuten bekommt. Da ist noch Platz für ein paar Punkte. In gewisser Weise ist die ganze Rallye noch nicht vorbei», ergänzte Latvala.

Am Ende der Rallye Schweden hatten die drei in der Konstrukteurswertung gemeldeten Teams die FIA gerade darum gebeten, das Rally1-Reglement angesichts dieses Zuverlässigkeitsproblems anzupassen. Laut dem Finnen hätte die Strafe sogar noch geringer ausfallen können.

«Es wurde hauptsächlich darüber diskutiert, ob die Zeitstrafe eine oder zwei Minuten beträgt. Offenbar wurden zwei Minuten als bessere Lösung angesehen. Es wäre fairer gewesen, wenn die Regel seit Beginn der Saison gleich gewesen wäre», so Latvala. «Die FIA war vielleicht etwas zu selbstsicher in der Annahme, dass Hybrid-Kits kein Problem hätten. Auch wenn diese Art von Lösung bereits in Elektrodisziplinen eingesetzt wurde, hat der Rallyesport seine Besonderheiten. Es gibt Frost und Hitze in der Rallye, Sprünge und Landungen und viele Arten von Vibrationen. Der Testzeitraum betrug nur sechs Monate. Im Vergleich dazu war die Arbeit etwas zu schwierig.»