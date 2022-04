Schnee verzögert Kroatien Test von Thierry Neuville

Starker Schneefall zwang Hyundai Motorsport, seine Vorbereitungen für die Rallye Kroatien, dem dritten Lauf vom 21. bis 24. April zur Rallye-Weltmeisterschaft, in dieser Woche zu optimieren.

Der Testtag von Thierry Neuville im Hyundai i20 N Rally1 verzögerte sich, nachdem die Straßen in der Nähe von Zagreb wegen des Schnees nicht mehr repräsentativ für die reinen Asphaltbedingungen waren.

Der stellvertretende Teamchef Julien Moncet erklärte die Situation: «Wir hatten unseren ersten Testtag für die Rallye Kroatien am Freitag mit Ott Tänak bei normalen Bedingungen, aber dann, wie fast überall in Europa, begannen sich die Wetterbedingungen am Wochenende zu ändern und machte die Sache etwas kompliziert. Das Gebiet, in dem wir uns in Kroatien befanden, wurde von Schnee heimgesucht, also mussten wir unseren Plan überdenken, da wir unseren Testtag am Samstag nicht mit Thierry absolvieren konnten.»

Moncet weiter: «Mit der Unterstützung der örtlichen Behörden und der Organisatoren konnten wir am Montag Genehmigungen und eine Straße erhalten, damit Thierry wie geplant einen Tag lang fahren konnte. «Inzwischen wurde das Wetter besser und Oliver Solberg konnte am Sonntag nach unserem ursprünglichen Zeitplan testen. Thierry hat schließlich seinen Testtag am Montag, nur zwei Tage später als geplant – bei guten Wetterbedingungen ohne Probleme absolviert.»

Neuville startet die zweite WRC-Qualifikations-Rallye Kroatien als Zweiter in der Meisterschaft, 14 Punkte hinter Kalle Rovanperä von Toyota Gazoo Racing.