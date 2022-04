Sean Kim neuer Präsident bei Hyundai Motorsport

Sean Kim wurde mit sofortiger Wirkung zum neuen Präsidenten der Hyundai Motorsport GmbH (HMSG) mit Sitz am Hauptsitz des Unternehmens in Alzenau ernannt.

Sean Kim ersetzt Scott Noh, der nach vier erfolgreichen Jahren nach Korea zurückkehrt, um im Rahmen einer routinemäßigen Rotation der Geschäftsleitung eine neue Position bei der Hyundai Motor Company zu übernehmen. Wie sein Vorgänger wird Kim das Engagement der HMSG in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), dem FIA ETCR – eTouring Car World Cup und seinem Kundensportprogramm leiten.

Während seiner Amtszeit sicherte sich Hyundai Motorsport aufeinanderfolgende Weltmeistertitel in der FIA World Rally Championship (2019 und 2020) und im WTCR – FIA World Touring Car Cup (2018 und 2019). Das Unternehmen etablierte auch einen Herstellereintritt in den ersten FIA ETCR – eTouring Car World Cup und eröffnete eine neue Ära für Hyundai im Elektro-Motorsport.

Noh sagte: «Es war eine großartige Gelegenheit und Erfahrung, mit Hyundai Motorsport zusammenarbeiten zu können, einem starken Team von Menschen, mit denen ich viele denkwürdige Momente geteilt habe. Es war mir eine Ehre, dieses Team zu zwei Herstellertiteln in der WRC zu führen, und ich kehre im Rahmen eines geplanten Umzugs nach Korea zurück, um mich einer neuen Herausforderung zu stellen, mit glücklichen Erinnerungen an meine Zeit in Alzenau.»

Durch die Ernennung von Kim zum Präsidenten im zehnten Jahr des Unternehmens wird er die laufenden WRC-Aktivitäten der Organisation leiten, bei denen die Hybridtechnologie in den Vordergrund gerückt ist, sowie erneuerte Programme in ETCR, WTCR und Kundenrennen. Er ist seit der Jahrtausendwende bei Hyundai tätig und bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Plattform- und Fahrzeugentwicklung mit nach Alzenau. Seine bisherige Karriere umfasst vier Jahre als Teil des WRC-Fahrzeugentwicklungsteams vor dem Debüt von Hyundai Motorsport in der Serie und fünf Jahre im High Performance Vehicle Development Center in Namyang.

Kim sagte: «Ich freue mich, die Rolle des Präsidenten bei Hyundai Motorsport von Scott zu übernehmen und die Arbeit fortzusetzen, die er in den letzten vier Jahren so erfolgreich geleitet hat. Ich hatte das Glück, in Vorbereitung auf unseren WRC-Einstieg im Jahr 2014 an der Fahrzeugentwicklung zu arbeiten, also habe ich miterlebt, wie das Unternehmen im Laufe der Jahre immer stärker wurde. Dies sind aufregende Zeiten für die Marke Hyundai, mit Hybridtechnologie in der WRC und Elektrorennen in der ETCR, die einen relevanten Technologietransfer zwischen unserem Motorsport und Hochleistungs-Personenwagen schaffen.“

2014 wechselte er in das «High Performance Vehicle Development Center» in Namyang, wo er bis 2019 die Produktion der Fahrzeuge Hyundai i30 N, i30 Fastback N und Veloster N unterstützte. In den letzten drei Jahren konzentrierte er sich auf Fahrzeugarchitektur für funktionale Konzeptentwicklung, wechselt nun aber nach Deutschland, um die Hyundai Motorsport GmbH zu leiten, die sich ihrem zehnjährigen Bestehen nähert.